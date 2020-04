Löbnitzer erhalten Flugblatt mit wirren Vorwürfen

Löbnitz

Flyer mit merkwürdigem Inhalt holten dieser Tage Löbnitzer aus ihren Briefkästen. Mit einem „nachösterlichen Report“ wendeten sich „Freunde für Recht und Freiheit“ an die Einwohner der Gemeinde. „ Covid-19, eine grippeähnliche Viruserkrankung wird benutzt, um weltweit die Völker an die Ketten zu legen“ so die Überschrift.

Der Gemeindeverwaltung „unter dem Vorsitz des Bürgermeisters“ wird eine Beteiligung an einer „von oben vorgegebenen Pandemiehysterie“ vorgeworfen. Bürgermeister Detlef Hoffmann (CDU) hatte die Löbnitzer für ihr Verhalten gelobt und aufgerufen, sich über Ostern weiter an die Auflagen zu halten.

Kritik mündet in kruden Visionen

Die anonymen Unterzeichner des Flugblatts indessen sehen die Ausgangsbeschränkungen als Test, wie weit „Menschen blinder Gehorsam ohne Nachdenken“ abzuverlangen sei. Verschiedene, teils umstrittene Fachleute werden als „Wahrheitskämpfer“ aufgeführt. Die Kritik an der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen mündet in die Vision von einer links-grünen „Überwachungsdiktatur, in der Bargeld und die Nationalstaaten abgeschafft, Impf- und Chipzwang besteht, Tradition, Heimat, Kultur, Geschichte, christliche Religion zerstört werden“.

Detlef Hoffmann reagiert auf den Flyer in erster Linie gelassen. „Die Zeilen zu Löbnitz wirken eingefügt. Es ist ein wildes Sammelsurium von Anschuldigungen. Ich schätze aber die Bürger so ein, dass sie wissen, woran sie mit uns sind“, erklärt er.

Von Heike Liesaus