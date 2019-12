Löbnitzer geben künftigem Bürgermeister Rückhalt

Löbnitz

Freude im Advent für Detlef Hoffmann. Die Löbnitzer haben den 61-Jährigen, der von der CDU aufgestellt wurde, mit großer Mehrheit zu ihrem Bürgermeister gewählt. Am Montag bedankte er sich erst einmal mit einer kleinen Feierrunde bei den Mitarbeitern in der Gemeindeverwaltung dafür, dass sie ihren ersten Advent im Wahllokal verbracht haben. Er kann sein Amt als Bürgermeister mit dem Wissen antreten, die Mehrheit der wahlberechtigten Löbnitzer hinter sich zu haben. Denn 57,7 Prozent der Berechtigten gingen zur Wahl und 99,3 Prozent davon gaben ihm ihre Stimme. „Dieser Rückhalt ist da und das ist schon mal ein gutes Gefühl, aber natürlich auch eine Verpflichtung“, so Hoffmann. Sein Name stand als einziger auf dem Wahlzettel. Es gab damit für die Wähler die Möglichkeit, eine andere Person zu nominieren. Es gingen ganze sechs Einzelvorschläge ein. Drei Stimmen davon gingen an eine Person.

Gratulation der SPD

SPD und Die Linke unterstützten ihn ebenfalls. „Im Namen des SPD-Ortsvereins Löbnitz gratuliere ich dem neuen Bürgermeister Detlef Hoffmann ganz herzlich“, teilte Heiko Wittig, der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, noch am Wahlabend mit. „Ich bin mir nach jahrzehntelanger guter Zusammenarbeit mit ihm sicher, dass sich unsere Gemeinde unter seiner Leitung weiter positiv entwickeln wird. Als stellvertretender Bürgermeister habe ich ihm meine Unterstützung zugesagt und das wird nach der Wahl nun auch so sein.“

Erst im neuen Jahr hauptamtlich

Für dieses Jahr bleibt Hoffmann noch ehrenamtlich amtierender Bürgermeister. Das ist so bereits seit Juni, seit dem Tod von Axel Wohlschläger ( CDU), der auch die Neuwahl nötig machte. Inzwischen ist es für ihn auch schon zum Vollzeit-Job geworden. In seiner Firma übernahmen die Söhne, aber es wurde auch ein Mitarbeiter fest eingestellt, um ihn zu ersetzen. Am Montagnachmittag tagte nun der Wahlausschuss, um das Ergebnis des Votums vom Adventssonntag zu bestätigen. Dann erfolgt die Veröffentlichung mit der Einspruchsfrist und schließlich hat die Wahlprüfungskommission über die Bestätigung der Ergebnisse zu befindet. Hoffmann rechnet damit, dass er frühestens ab 7. Januar offiziell Bürgermeister sein wird.

Von Heike Liesaus