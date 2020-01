Löbnitzer haben jetzt einen vereidigten Bürgermeister

Löbnitz

In der ersten Löbnitzer Gemeinderatssitzung des Jahres hat Detlef Hoffmann ( CDU) seinen Amtseid geleistet. Bereits am 7. Januar war für ihn erster Arbeitstag als hauptamtlicher Bürgermeister in Löbnitz. Für die Gelöbnis-Abnahme wurde der an Jahren älteste Gemeinderat Michael Friedrich ( Die Linke) ausersehen, der die Formel verlas, nach der das Amt nach bestem Wissen und Können zu führen, Verfassung und Recht zu verteidigen, Gerechtigkeit gegenüber allen zu üben ist.

Zusammenarbeit

„Wir sollten weiter so wie bisher zusammenarbeiten. Die Gemeinde ist mit kommunalen Aufgaben befasst und dabei ist das gemeinsame Engagement aller Bürger und Gruppen gefragt“, wünschte Friedrich dem neuen Bürgermeister. „Ich hoffe auf einvernehmliche Lösungen, wenn auch die Diskussionen hart sein dürfen. Ich denke, wir sind gut aufgestellt und können in der Gemeinde einiges bewegen“, ergänzte Detlef Hoffmann.

Nachfolgerin im Gemeinderat

Der 61-Jährige ist mit seinem Amtsantritt jedoch als Gemeinderat ausgeschieden. Seinen freien Platz in den CDU-Reihen nimmt nun als Nachrückerin Caprice Kolawski ein. Mit der Lehrerin, Jahrgang 1993, verstärkt eine Vertreterin der jüngeren Generation das Gremium. Sie wird nun auch als stellvertretendes Mitglied im Verwaltungs- und im Technischen Ausschuss fungieren. Als Vertreter des Löbnitzer Gemeinderates im Abwasserzweckverband Unteres Leinetal wurde Ulf Herrmann ( CDU) eingesetzt.

Mit großer Mehrheit gewählt

Detlef Hofmann wurde am Anfang Dezember mit 99,3 Prozent der abgegebenen Stimmen bei einer Beteiligung von fast 60 Prozent gewählt. Er stellte sich als Kandidat zur Verfügung, nachdem Vorgänger Axel Wohlschläger ( CDU) verstorben war und hatte das Bürgermeisteramt bereits über viele Monate ehrenamtlich geführt.

Von Heike Liesaus