Löbnitz

Dieses Holz brennt nicht mehr. Durch einen Vorgang, der bis heute noch nicht ganz nachzuvollziehen ist, wurde es zu Stein. Solche wundersamen Stücke finden sich überall auf der Welt. Und einige Exemplare sind in diesem Sommer im Raum unterm Turm der Löbnitzer Kirche zu Gast. Auch in Zeiten der Gartengestaltung ringsherum wird gezeigt, was Paul Müller zusammengetragen hat. Der gelernte Schlosser zog 1971 ins Dorf. Um diese Zeit sei er aufs „Sammeln gekommen“. So genau kann er nicht erklären warum. Vielleicht war’s die Kindheit? „Wir wohnten in Eisleben am Rande der Stadt. Sie ist bekannt für den Kupferbergbau. Als Kinder sind wir schon auf den Halden herumgeturnt. Wenn wir zum Bespiel Fischabdrücke gefunden haben, brachten wir sie am nächsten Tag mit in die Schule. Aber sammeln war’s damals noch nicht.“

Reisen fürs Finden

Heute aber hat der 76-Jährige zwei Zimmer in seinem Haus für die gewichtigen Fund- und Tauschstücke reserviert. Die Ehefrau hat Verständnis fürs gewichtige Hobby. Auch dafür, dass Urlaubsreisen dorthin gehen, wo was „zu finden“ ist. Meist ist das Skandinavien.

Raritäten

Auf einer dänischen Insel zum Beispiel hatte er tatsächlich einen versteinerten Vogel finden und diesen im Museum gegen die für ihn interessanteren Hölzer tauschen können. „Dort lagern Holzstücke zwischen Kiesalgenschichten und vulkanischer Asche“, zeigt er einen Querschnitt. Er war nicht nur einmal dort. „Je mehr man weiß, desto mehr findet man“, stellt er fest. Die Stücke aus Übersee-Regionen kommen indessen meist von einschlägigen Tauschbörsen. Ob nun Eiche, Tertiär, aus Oregon, USA; ob Baumfarn, Wacholder oder Palmwurzelwerk – Paul Müller kennt die erdgeschichtlichen Hintergründe. Aber mittlerweile werden auch Regionen unter Schutz gestellt, weil auch eifrige Vermarkter das Thema entdeckten und im großen Stil abbauen. Stücke, wie die versteinerten Zapfen, die noch in den 90er-Jahren aus Argentinien zu bekommen waren, sind heute Raritäten.

Fund im Kachelofen

An einem der Hölzer aber steht sogar „Löbnitz-Roitzschjora“. „Das ist der Fundort“, erklärt Müller. „Im Tagebau hier gab es so etwas nicht. Aber da hat sicher jemand zu DDR-Zeiten Rohkohle bekommen und dann war das darunter.“

Die evangelische Kirche Löbnitz kann werktags von 10 bis 14 Uhr besucht werden. Interessenten melden sich im Gemeindehaus. Für Sonnabend und Sonntag ist eine Rufnummer für den Aufschließdienst angeschlagen.

Von Heike Liesaus