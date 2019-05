Löbnitz

Zimmerer Marcel Petrzak, klopfte noch einen großen Nagel ins Dach des neuen Löbnitzer Vereinsheims am Sportplatz und verlas den Richtspruch: „Es ist vollbracht, der Rohbau steht, auf dem Dach die Richtkrone weht.“ Gemeinsam mit Silvio Roch vom Vorstand der Löbnitzer Sportgemeinschaft ( LSG) stand er einige Meter über den Gästen, die vom Rasen aus zusahen. Nur mit dem traditionellen Zerschlagen der Schnapsgläschen hatten die beiden ein Problem. Die Wärmedämmung, die schon an der Fassade angebracht ist, erwies sich als zu weich.

Für Sportler und Senioren

Am Freitagnachmittag wurde also Richtfest gefeiert. Inzwischen steht aber sogar etwas mehr als der Rohbau, zeigte Vorstandsmitglied Jens Mühlpfordt: „Die Fenster sind drin, Kabel und Steckdosen dort, wo sie hin sollen.“ Möglich wurde das Projekt dank der Fördermittel aus dem EU-Programm Leader. „Wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat“, so der stellvertretende Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU). „Denn der Verein hat sich damit ein relativ hohes Ziel gesetzt. Das Vereinsheim ist aber auch etwas, was das Dorf insgesamt aufwertet. Auch unsere Rentner werden es nutzen.“

Zur Galerie Die Löbnitzer Sportgemeinschaft hat sich mit einem Fest bei allen bedankt, die geholfen haben, den Neubau auf den Weg zu bringen.

Maroder Vorgängerbau

Das vorherige Vereinsheim, das in den 60er-Jahren in Eigenleistung errichtet worden war, hatte zum Schluss Nässeschäden. Heizung und Sanitäranlagen waren marode. Es gab keine funktionierende Wärmedämmung. Eine Sanierung war nicht wirtschaftlich. Nach der Fördermittelzusage konnte der Abriss im Januar starten. Nun soll voraussichtlich im Juni der Estrich eingebracht werden. Der Verein rechnet damit, den Bau im September fertigstellen zu können. Inzwischen ist auf der Baustelle zu sehen, was alles entstehen soll: Die diversen Kabinen für Mannschaften, Trainer und Schiedsrichter, neue Duschen und Toiletten. Im Vereinsraum, zu dem eine kleine Küche gehört, waren schon mal die Tische und Bänke fürs Richtfest aufgestellt. Er wird etwa 30 bis 40 Personen Platz bieten.

Von Heike Liesaus