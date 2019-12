Löbnitzer wollen Bürgerbus ins Rollen bringen

Löbnitz

Wie geht es weiter mit der Idee vom Bürgerbus in der Gemeinde Löbnitz? „Wir konnten Holger Jansen für unsere nächste Versammlung gewinnen“, freut sich SPD-Gemeinderat Heiko Wittig, der das Projekt bisher angeschoben hat. Somit steht nun ein weiterer Termin: Am Montag, dem 13. Januar, wird um 17 Uhr erneut eingeladen, um das Projekt Bürgerbus zu besprechen. Nur der Ort ist noch nicht festgelegt. Auf alle Fälle soll diesmal aber Löbnitz zum Zuge kommen, weil die meisten der potenziellen Mitstreiter und Nutzer nun mal aus Löbnitz kommen.

Referenz aus Arzberg

Holger Jansen kommt von der Agentur Landmobil. Er hat bereits die Gemeinde Arzberg in Sachen Machbarkeit beraten. Der Arzberger Bus erfreut sich inzwischen steter Nachfrage: Mehr als 140 Fahrgäste werden monatlich transportiert. Bei einer Versammlung in Reibitz vor einigen Wochen hatte eine Abordnung rund um den Arzberger Bürgermeister die Erfahrungen mit dem Projekt bereits vorgestellt. In der Gemeinde fährt dieses Mobil seit 2017. Es bringt Menschen, die „nicht mehr oder noch nicht mobil sind“, zum Arzt, zu Behörden, auch zu kulturellen Veranstaltungen. Und auch in der Gemeinde Löbnitz kritisieren besonders ältere Menschen, dass sie über den öffentlichen Personennahverkehr zu wenig Anschluss haben.

Freiwillige fürs Busteam gefragt

Eine Hürde war natürlich die Anschaffung. Um das Projekt kümmert sich zudem ein Team aus ehrenamtlichen Disponenten und Fahrern. Diese werden auch in Löbnitz gebraucht. Möglichst viele, damit es für keinen zu viel wird. „Ein gutes Dutzend Bereitwillige ist da, aber das Doppelte wäre besser“, so Heiko Wittig. Ob ein Bürgerverein neu gegründet werden muss, oder ob alles unterm Dach eines anderen laufen kann, sei noch offen.

Von Heike Liesaus