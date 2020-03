Logopädin hilft Delitzschern, ihre Sprache zu finden

Delitzsch

Der kleine Fünfjährige will zwar nicht sofort mit Fremden im Wartezimmer der Logopädie-Praxis reden. Doch er guckt mit gewisser Vorfreude aus dem kuscheligen Winteranzug. Warum ist er hier? „Wegen fliegen“, verrät er schließlich. Es geht da ums F. Aber das klappt doch? „Das mit den ganzen Sätzen wird auch geübt. Das kann er sonst aber schon sehr schön“, sagt die Oma, die ihn heute begleitet, lachend. Diesmal wird gemeinsam mit Stephanie Grunewald vor allem das K geübt. Damit haben viele kleine Kinder Probleme. Stephanie Grunewald ist Logopädin in Delitzsch. Der heutige Freitag ist für sie und ihre Kolleginnen Grund zu feiern: Der 6. März ist Tag der Logopädie. Und die Leistungen der Logopäden, die Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen behandeln, auf die damit aufmerksam gemacht wird, werden immer gefragter. Allerdings sorgt sich auch die 38-Jährige schon um den Nachwuchs in ihrer Branche. Inzwischen habe sich zwar die Bezahlung gebessert, aber das Schulgeld für die dreijährige Ausbildung haben angehende Logopäden selbst zu finanzieren.

Sprachvermögen und Lebensqualität

Dabei haben sie und ihre Mitarbeiterinnen gerade Verstärkung: Angeline Thiermann ist im dritten Jahr ihrer Ausbildung zum Praktikum da. Gerade heute besuchte sie den derzeit ältesten Patienten. Er zählt 91 Jahre. Er ist an Demenz erkrankt. Seine Frau hatte die Therapie angeregt, denn sie versteht ihn immer schlechter. „Ich hatte ihm heute erst einmal viele Fragen zu stellen“, erzählt Angelina Thiermann. Schon damit wurde das Sprechen reaktiviert. „Der Wortabruf soll wieder besser werden“, umreißt die 21-Jährige das Ziel. Helfen können da Gedichte, gemeinsames Lesen, manchmal Spiele wie Rommé oder Canasta. Sprachvermögen und damit Lebensqualität sollen so lange als möglich erhalten werden. Anderen Patienten helfen die Logopädinnen nach Tumoroperationen oder Schlaganfällen. Der jüngste Patient, der im Alter von einem dreiviertel Jahr das erste Mal in die Praxis kam, wurde behandelt, weil er nicht essen mochte, Probleme mit dem Schlucken hatte.

Sprechen völlig neu erlernen

Stephanie Grunewald, die als Teenager zuerst Physiotherapeutin werden wollte, wurde damals wegen ihrer Mutter für die Branche begeistert: „Bei einer Operation am Halswirbel wurden die Stimmbandnerven durchtrennt. Sie musste das Sprechen völlig neu erlernen.“ Zwei Jahre dauerte das. Die Lehrerin unterrichtet wieder. Dank der Logopäden. „Ich haben den schönsten Beruf der Welt“, sagt Stephanie Grunewald heute. Hinter ihrem Schreibtisch ist ein buntes Arsenal an Brettspielen zu entdecken. Wegen des K-Problems des fünfjährigen Patienten könnte diesmal zum Beispiel das Lotti-Karotti-Spiel zum Einsatz kommen. Das Hasen-Rennen um die Plaste-Möhre ist Renner in der Praxis.

Alte Spiele neu entdecken

Die Logopädinnen geben der höheren Präsenz von Tablet, Smartphone, Fernsehen Schuld an der steigenden Zahl der Sprachdefizite bei Kindern. „Eltern haben nun mal auch das Zeitmanagement-Problem“, stellt Stephanie Grunewald, die selbst Mutter eines Achtjährigen ist, fest. Gemeinsam mit Angelina Thiermann rät sie Eltern, mit ihren Sprösslingen Spiele der eigenen Kindheit einfach neu zu entdecken.

Von Heike Liesaus