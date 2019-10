Lok der Freiheit rollt wieder

Delitzsch/LEIPZIG

„Wir sind heute zu Ihnen gekommen...“ – als Hans-Dietrich Genscher diesen wohl berühmtesten Halbsatz der deutschen Geschichte auf einem Balkon in Prag sagt, ist bereits eine Maschinerie in Gang gekommen, die den Jubelnden den Weg in die Freiheit ermöglicht. Schon wenige Stunden nach dem Halbsatz rollt der erste Zug mit Botschaftsflüchtlingen durch die DDR und kommt am Morgen im westdeutschen Hof an. Als „Zug der Freiheit“ geht er in die Geschichte ein. Kein Zug rollt ohne Lok. Gezogen wird der Zug der Freiheit von einer Diesellok der Ludmilla-Baureihe, es ist die Lok der Freiheit. Während die Waggons Museumsfälle sind, ist die Lok weiterhin auf Schienen unterwegs – zehntausende Kilometer schon wieder seit dem 4. Januar 2019, seit dem sie nach umfangreicher Instandsetzung wieder im Dienst ist.

Jens Majek , damals Instandhalter, und die Lok im Jahre 2016 sowie eine Aufnahme von 1989 Quelle: Wolfgang Sens

Die Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft ( LEG), die ihren Sitz inzwischen von Delitzsch nach Leipzig ausgerechnet unweit der Schulze-Delitzsch-Straße verlegt hat, hat die Lok gekauft und wieder hergerichtet. Doch nicht etwa wegen ihrer Historie und des gerade im Wendejahr damit verbundenen Ruhms war diese eine Ludmilla interessant für die LEG. Es geht um die inneren Werte. Es geht um die Stärken der 124 Tonnen schweren Maschine. Keiner hier nennt sie „Lok der Freiheit“ oder Genscher-Lok.

701 bleibt 701

Auch weil man einzelnen Lokomotiven keine menschelnden Namen gibt. Das macht man vielleicht in England, wo es ganz sicher viele kleine und große Lokomotiven namens Thomas gibt – in Deutschland glaubt man, so etwas bringe eher Unglück. Loks werden hier nach ihrer Kennung gerufen. Sieben-null-eins ist also so etwas wie der Name der Freiheitslok. Jene einmalige Kennung, die zweifelsfrei ihre historische Rolle belegt. Diese Kennung 701 verrät sie noch heute als die Spitze des Freiheitszuges. Heute bundesdeutsch in Gänze als 232 701-3 gekennzeichnet, hieß diese Ludmilla damals noch 132 701-4. 132 701-4 wurde einfach in 232 701-3 umbenannt. Es war üblich, als die westdeutsche Bahn die ostdeutsche übernahm, die entscheidende 701 ist immer geblieben. Aus der ersten 1, diese stand im DDR-Bahnsystem für Diesel, wurde eine 2 – die im System West übliche Kennung für Dieselloks. Die letzte Ziffer wiederum ist eine sogenannte DV-Selbstkontrolle, also zur Kontrolle in der Datenverarbeitung. Auch diese wurden geändert, als der Bestand der DR in den der DB überging. Die ersten drei Ziffern stehen für die Baureihe – 701 ist eine von 709 dieser Baureihe namens Ludmilla. Als eine der letzten ihrer Art wurde diese berühmte Lok mit der Fabriknummer 0982 gebaut. 1982 war Schluss mit der Baureihe, die als sehr zuverlässige „Russenlok“ galt.

Der Innenraum der Lok 701. Quelle: Christine Jacob

Die 701 stammt wie ihre Schwestern aus der Lokomotivfabrik Lugansk (ehemals Woroschilowgrad) und wurde laut Akten im März 1982 an die Deutsche Reichsbahn ausgeliefert, am 27. März 1982 wurde die 132 701-4 dann in Dienst gestellt. Sieben Jahre später schrieb sie Geschichte, ihre Kennung ist auf den um die Welt gegangenen Bildern aus Hof deutlich sichtbar.

Sieben-null-eins ist bekannt als zuverlässiges Schienenross. Sieben-null-eins kann was, betont die LEG. Sie kann nur nicht mit jeder anderen Lok, verrät LEG-Eisenbahnbetriebsleiter Mathias Buchner. Lokomotiven könnten manchmal sehr gut verheiratet werden, wie es im Eisenbahnerdeutsch gerne heißt, und zusammengespannt dann umso besser ziehen, weist er auf ein Pärchen von Loks, das gemeinsam Berge erklimmt. Die 701 aber spiele da nicht immer gleich mit und lasse sich nicht mit jeder anderen Lok kombinieren, sie lässt sich nicht in jedes Gespann einbinden, macht dann einfach nicht mit, mit der nächsten Lok dann aber doch wieder und dabei verrät 701 fast divenhaft nicht einmal, warum sie im Gespann rollen mag oder eben nicht.

„Manchmal“, sagt LEG-Fuhrparkmanager Richard Böhme und hält der weltberühmten Ludmilla mit einer ausladenden Geste die imaginären Ohren im Maschinenraum zu und senkt die Lautstärke seiner Stimme noch ein wenig herab, „ist sie ein bisschen zickig, sie ist ein bisschen wie eine kleine Diva oder Montagslok.“ Ob das an ihrer Prominenz liegt oder dass sie eben ein weibliches Wesen ist, das auch mal seine Tage hat? Auf diese Frage hin müssen Eisenbahnbetriebsleiter und Instandhalter schmunzeln, dass das bei 701 vielleicht schon auch mal zyklisch sei. So eine Aussage wird geflüstert. Die 701 muss nicht alles hören. Flugs darauf betonen sie laut und deutlich als könne es auch die 701 hören, dass diese Ludmilla mit ihren 37 Jahren ein Schmuckstück und nach wie vor verlässlich ist.

So berichteten wir 2016 nach Entdeckung über die Lok der Freiheit auf dem Delitzscher Abstellgleis Quelle: Archiv LVZ

Zuverlässige Lok

Das war sie ja schon immer. Die 701 hat in dem einen wie dem anderen System gezogen, was eben zu ziehen war. Stoisch und zuverlässig. Güterzüge mit unterschiedlichsten Inhalten. Oder eben Züge mit Botschaftsflüchtlingen. Weltgeschichte oder nicht. Der Lok wird es herzlich egal gewesen sein. Den Menschen, die sie bewegte, war es das nicht. „Eins ist sicher, diese Lok hat bisher nur wenige Menschen unglücklich und sehr wahrscheinlich tausende glücklich gemacht“, sagt Mathias Buchner und klopft aufs Metall des Schienenrosses als sei es ein echtes.

Gebaut wurde die Lok 1982 in Lugansk. Quelle: Christine Jacob

Noch am Abend des 30. September 1989 wurden wie von Genscher ausgehandelt die ersten Flüchtlinge aus der deutschen Botschaft mit Bussen zum Bahnhof Praha-Liben gefahren, wo die ersten Waggons schon warteten. 701 war jenem Zug vorgespannt, mit dem Genscher getreu der Devise „Frauen und Kinder zuerst“ zunächst Familien auf den Weg schickte. Diese Züge für die Ausreise – 14 Sonderzüge sollten es am Ende insgesamt werden – wurden von der Deutschen Reichsbahn gestellt. Die Lokomotiven stellte das Bahnbetriebswerk Reichenbach, da war die 3000 PS starke 701 „stationiert“ und ohnehin schon für den Grenzverkehr zugelassen. Das System kam schon Tage vor dem Halbsatz Genschers ins Rollen: Das Bahnbetriebswagenwerk Zwickau soll schon einige Zeit zuvor die Anweisung erhalten haben, einen Sonderzug zusammenzustellen. Es könne der blanke Zufall gewesen sein, dass 701 den ersten Flüchtlingszug zog. „Vielleicht“, mutmaßt Mathias Buchner, „hat sie einfach nur vorne gestanden und ist daher zufällig die erste gewesen, die so einen Freiheitszug zog.“

Wer sie bediente, war kein Zufall – das hatte die Staatssicherheit natürlich geregelt. Listen über „besonders vertrauenswürdige“ Lokführer und Zugführer existierten, begleitet wurden sie von Stasi-Leuten – drei Mann waren auf 701 als sie in Hof einrollte. Als Strecke der Züge wurde Prag (Bahnhof Praha-Liben) – Grenzübergang Bad Schandau – Dresden – Karl-Marx-Stadt – Plauen – Gutenfürst – Hof gewählt. Damit fuhren die Züge mehr als 250 Kilometer durch DDR-Gebiet. Von Bad Schandau nach Reichenbach (Vogtland) wurde je eine Elektrolokomotive und von dort bis Hof je eine Diesellokomotive – Loks wie allen voran die 132 701-4 – vorgespannt. Tausende Menschen (die Zahlen schwanken zwischen 6242 und 8270) bewegten diese Loks in die Freiheit.

Seit Januar 2019 ist die 701 wieder unterwegs. Quelle: Christine Jacob

Millionen Kilometer, ein paar hundert mit Historie

Die historisch wertvolle Fahrt ist ein Witz zur Gesamtleistung dieser Ludmilla. Bis 2009 ist die 1982 in Dienst gestellte Dieselmaschine 701 rund 1,8 Millionen Kilometer gerollt, dann folgte ihre sogenannte Z-Stellung – das ist das Abstellen „momentan nicht benötigter Eisenbahnfahrzeuge“, entweder zum Ausbessern oder Zerlegen. Vor rund vier Jahren kaufte die LEG die 701, wobei immer klar war, dass sie kein Ersatzteilspender wird. Viel wurde investiert. Fast eine halbe Million Euro. Das bleibt ein Klacks gegen die Millionensummen, die neue Lokomotiven kosten. Für den Preis einer neugebauten Diesellok sind ein paar der Ludmilla-Baureihe zu haben und überzeugen mit ihrer russisch-robusten Technik jeden guten Eisenbahner oft mehr als die neuen Loks voller störanfälliger Elektronik. Die 701 hat also noch ein paar gute Jahre vor sich. Die LEG hat einiges getan für 701: Das lange Zeit verblasste sogenannte Verkehrsrot, in das man die einst bordeauxrot-schwarze Maschine nach der Wende umlackierte, strahlt nun wieder. Die Roststellen, die sich auf der mehr als 20 Meter langen Lokomotive verteilten, sind geheilt. Und das Innenleben ist wieder in Schuss gebracht. Denn als diese Ludmilla nach ihrer Z-Stellung in Saalfeld untergebracht war, wurde sie Opfer von Vandalismus und Kabeldieben. Den Schienentod bedeutete das freilich alles nicht, einer Ludmilla kann man nicht viel anhaben.

Die 701 bei einer ihrer Fahrten in der Nähe von Caaschwitz Quelle: Christian Peetz

Diese Ludmilla rollt wieder. Personenzüge so wie im Herbst 1989 wird sie nicht mehr ziehen, dafür ist sie nicht zugelassen, da die LEG grundsätzlich auf andere Geschäftsfelder spezialisiert ist. Die Freiheitslok ist im Güterverkehr eingesetzt, fährt deutschlandweit von Hamburg bis an die deutsch-österreichische Grenze. Jede Woche gibt es eine neue Dispo, neue Jobs für 701. Für regelmäßige Hauptuntersuchungen kommt sie immer wieder zurück nach Leipzig. Immer wieder mal gibt es dann kleine Wehwehchen auszumerzen, aber nichts großes und nichts allzu ernstes. Zehntausende Kilometer wird diese geschichtsträchtige Ludmilla noch rollen können, bevor ihre Geschichte endet.

