MDR-Reportage in Delitzsch: Was gab es zu sehen?

Delitzsch

Der Mitteldeutsche Rundfunk ( MDR) zeigte am Mittwochabend die Reportage „Sanieren oder riskieren? Alte Deponien und belastete Böden“. Das Team der Sendung „Exakt - Die Story“ verfolgte dabei die Spur von „altem Müll“ und schaute sich dazu Beispiele aus dem Raum Delitzsch genauer an. Anlass sind die Zustände im einstigen Biomassekraftwerk BKD an der Richard-Wagner-Straße, wo ein neues Wohnviertel entstehen soll, am Standort der Delitzscher Kreiswerke in Spröda und auf dem Gelände der ehemaligen Entsorgungsfirma S.D.R. Biotec im Wiedemarer Ortsteil Pohritzsch.

Exakt-Redakteure hören sich in Nordsachsen um

Zusammen mit dem Bürgerverein „Sauberes Delitzscher Land“ besucht das MDR die Orte, lässt ehemalige Mitarbeiter von Biotec und des Biomassekraftwerks zu Wort kommen, wenden sich an den Wohngebietsinvestor. Auch in der LVZ-Lokalredaktion Delitzsch, die sich schon länger mit dem Themen und den Folgen der Altlasten befasst, ist der Sender zu Gast.

Die Exakt-Redakteure fragen zudem bei der zuständigen Kontrollbehörde, dem nordsächsischen Landratsamt und dem sächsischen Umweltministerium an und holen Meinungen wie die des sächsischen Landtagsabgeordneten Volkmar Zschocke (Grüne) ein. Nicht zu Wort kommen dagegen die ehemaligen Betreiber des BKD oder von Biotec.

Umweltministerium reagiert

Aus Delitzscher Perspektive ergibt sich aus den Filmabschnitten rund um das BKD und Biotec nichts wirklich Neues. Interessant ist es dennoch: Das MDR-Team zeigt, wie es gehen kann und nimmt technische und politische Möglichkeiten im Umgang mit den Altlasten am sogenannten „Silbersee“, der Grube Johannes bei Bitterfeld-Wolfen und in der Kesslergrube in Grenzach-Wyhlen an der Schweizer Grenze in den Fokus.

Laut MDR hat das Umweltministerium für das ehemalige BKD-Gelände nun bei der Landesdirektion Sachsen einen aktuellen Sachstandsbericht angefordert.

Das Video von „Exakt – Die Story“ zum Delitzscher Biomassekraftwerk ist noch bis zum 20. Januar 2022 in der ARD-Mediathek verfügbar.

Von Mathias Schönknecht