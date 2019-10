Mahnabschied für gefällte Platane am Sonntag in Krostitz

Krostitz

Es war eine heftige und böse Überraschung, die Christian Finkenstein dieser Tage auf seinem Weg durch Krostitz erlebte: „Mit lautem Maschinenlärm wurde gerade die Wurzel der drittletzten hundertjährigen Platane an der Rittergutsallee in Krostitz beseitigt“, berichtete er. „Wenige Tage zuvor grüßte noch das goldene Blätterdach des riesigen Baumes, der zwei Weltkriege und zwei Diktaturen überstand.“ Er plant nun am morgigen Sonntag einen Mahnabschied vor Ort.

Aber ist diese Platane an der Parkstraße wirklich „hiesigen Klimafeinden zum Opfer“ gefallen? Haben hier die „Krostitzer Baumfeinde zum Schlachtruf gegen die letzten Bäume im Dorf“ geblasen?

Erste Bedenken bereits 2018

Der Baum stand an der Parkstraße, die zum ehemaligen Rittergut führt, das heute Oberschuleist. Diese Straße, die auch als Zufahrt zur neuen Mehrzweckhalledient, wird derzeit erneuert und verbreitert. „Ich habe mich in die Vorgänge eingelesen“, informiert Oliver Kläring ( CDU), der seit 10. Oktober als Krostitzer Bürgermeister im Amt ist und den Christian Finkensteins empörte Rund-Mail ebenfalls erreichte. „Bereits 2018 wurden demnach hinsichtlich des Zustandes dieses Baumes, der an einer Verkehrsfläche stand, von unabhängiger Seite Bedenken geäußert“, so Kläring über die Aktenlage. Trotzdem sei dann im Zuge des Straßenausbaus erst einmal davon ausgegangen worden, dass alle drei bis dato erhaltenen großen Platanen bleiben. Sie wurden wie alle Bäume am Straßenrand mit einem Bretterschutz versehen, die Wurzeln wurden während der Bauarbeiten mit speziellen Matten geschützt.

Neues Gutachten

„Doch in diesem Jahr wurde noch ein weiteres, separates Baumgutachten vorgenommen. Bei dem festgestellt wurde, der Baum ist hohl und nicht mehr standfest. Die Entscheidung wurde sich nicht leicht gemacht. Die Untere Naturschutzbehörde war ebenfalls vor Ort“, erläutert Kläring. Die Platane sei also nicht wegen des Neubaus gefällt worden. „Sie stand an einer Straße, wo Personen- und Fahrzeugverkehr herrscht, wo viele Schulkinder vorbeikommen.“ Es sollen zum einen neue Bäume auf der gegenüberliegenden Seite gepflanzt werden. Außerdem werden zehn neue Bäume am Rieselgraben Richtung Krensitz gepflanzt.

Mahnabschied am Sonntag

„Ich glaube, das Verfahren ist nicht stimmig. Der Platane war nicht anzusehen, dass sie krank ist. Auch am Stammrest, der weggefräst wurde, habe ich nichts gesehen“, so Christian Finkenstein. „Ich finde, wenn eine solche Situation entsteht, kann das nicht so sang- und klanglos hingenommen werden.“ Am Sonntag will er um 12 Uhr an Ort und Stelle einen Mahnabschied abhalten. Egal, ob nun Baumfrevel oder nicht, es soll zeigen, dass die Fällung solch eines alten Baumes nicht egal ist.

