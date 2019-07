Delitzsch

Am Dienstagnachmittag hat sich in Delitzsch ein 66 Jahre alter Mann in den Lober gestürzt. Der 66-Jährige soll auf das Geländer der Brücke nahe des Spielplatzes am Halleschen Turm gestiegen und dann in den kleinen Fluss gesprungen sein.

Mann psychisch krank

Der Lober selbst ist zwar nicht tief, der Mann wurde aber durch die Fallhöhe von einigen Metern verletzt und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auch Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Der kräftig gebaute Mann soll psychisch krank und mit einer Betreuerin unterwegs gewesen sein. Wie genau es zu dem Vorfall kommen konnte, ist noch nicht geklärt.

