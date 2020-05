Markt 20 in Delitzsch schließt: Suche nach Alternativen

Delitzsch

Die Stadt Delitzsch verliert vorerst einen weiteren Veranstaltungsort. Der bisherige Betreiber Jens Müller hat den Vertrag im Veranstaltungshaus Markt 20 zum Ende des Oktobers gekündigt. Doch nicht nur von ihm selbst organisierte Veranstaltungen fanden dort statt, auch wer das Haus so nutzte, muss nun nach Alternativen suchen.

Delitzscher Lesungen suchen nach Raum

Überrascht und traurig zugleich hat die Nachricht den Buchhändler Ingolf Engler gemacht. Er war nach dem Ende des Schlosskellers mit seinen Lesungen ins Markt 20 gezogen, konnte sich dort neben mehr Platz auch über Barrierefreiheit freuen. „Wir werden uns nach einer Alternative umsehen müssen, das Bürgerhaus kommt erstmal nicht in Frage, aber wir schauen nach vorn“, sagt der Buchhändler. Derzeit seien im Zuge der Corona-Beschränkungen ohnehin keine Lesungen geplant gewesen. Lesungen aber werde es eines Tages auf jeden Fall wieder geben – in der Buchhandlung selbst, was in der Vergangenheit ja auch schon geschehen sei oder vielleicht in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek. Fakt sei, dass die Zahl an Gästen stimmen müsse, um die Kosten für die Autoren einspielen zu können.

Stadt auch Gast

Auch die Stadt selbst war bei Sondermärkten mit Teilen des Programms im Markt 20 zu Gast. Beim Adventsmarkt beispielsweise wurden in den Räumlichkeiten Handwerkskünstler untergebracht oder Angebote für Kinder, damit nicht alles in der kühlen Dezemberluft stattfindet. Auch die Stadt schaut nach Alternativen, auch mit dem Besitzer der Immobilie könnte man Lösungen finden. Ob ein Adventsmarkt 2020 in Zuge von Corona überhaupt in der gewohnten Art stattfinden könne, bleibe ja fraglich.

Gastronom Jens Müller hat nach fünf Jahren als Markt 20-Betreiber die Reißleine gezogen. Es müsse sich wirtschaftlich auch rechnen, solch ein Angebot zu betreiben und viel zu oft sei nicht mehr als eine schwarze Null herausgekommen, so die Begründung. Auf Dauer war das Veranstaltungshaus wirtschaftlich für ihn nicht tragbar.

Von Christine Jacob