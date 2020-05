Markt Delitzsch: Händler bleiben manchmal fern

Delitzsch

Aus der vollen Angebotspalette von Backwaren über Käse bis zum Gemüse schöpfen? Das kann man dieses Frühjahr meistens auf dem Frischemarkt Delitzsch tun. Jedoch sind nicht jeden Dienstag und Donnerstag die Händler da, an die sich die Kunden nun gewöhnt haben.

Wichtige Grundversorgung

Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Gefahr und den Beschränkungen hatte der Frischemarkt mit seinem Verkauf unter freiem Himmel an Bedeutung der Grundversorgung und dementsprechend auch an Beliebtheit gewonnen. Es gab vor allem am Donnerstag mehr Angebote wie den Stand des Traditionsgeschäfts „Käse Lehmann“ aus Leipzig, auch neue Gemüsehändler waren regelmäßig vor Ort. Fleischer und Bäcker sowie Fischverkauf kann man ebenfalls finden. Doch gerade in den vergangenen Wochen mit Feiertagen blieben manche Angebote auch aus, kamen Gemüsehändler zum Beispiel nicht. Eine kleine Enttäuschung für Kunden, die sich auf das Einkaufen unter freiem Himmel gefreut hatten.

Anzeige

Gute Gründe der Händler

Jedoch haben die Händler gute Gründe. So ist aus dem Sachgebiet Liegenschaften der Stadtverwaltung, wo man für die Durchführung des Wochenmarktes zuständig ist, zu erfahren, dass der Hauptgrund für die Abwesenheit von Ständen Verschiebungen des Leipziger Wochenmarktes auf dem Marktplatz sind. In Leipzig würden die Händler einerseits größere Umsätze erwarten, andererseits gibt es bestimmte Vereinbarungen mit dem dortigen Marktamt, die von den Händlern einzuhalten sind.

Weitere LVZ+ Artikel

Abstände sollten auch auf dem Markt weiter eingehalten werden. Quelle: Christine Jacob

Zudem können natürlich auch andere längerfristige Verpflichtungen und Krankheiten Gründe für die Abwesenheit bestimmter Stände auf dem Delitzscher Markt sein. Deswegen ist es auch für die Stadtverwaltung schwierig vorauszusagen, welcher Händler zum Wochenmarkt kommt. Dennoch bleibt die Angebotsvielfalt noch größer als in vielen vorhergehenden Jahren.

Der Delitzscher Wochenmarkt findet immer dienstags und donnerstags von zirka 8 Uhr bis zirka 14 Uhr auf dem Marktplatz statt. Die Kundschaft ist dazu angehalten, mindestens einen Abstand von 1,50 Meter zueinander einzuhalten.

Von Christine Jacob