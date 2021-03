Marktschwärmerei Delitzsch gut angenommen

Delitzsch

Am Donnerstag gab es mal wieder eine Premiere im Oberen Bahnhof. In den Räumen der Theaterakademie Sachsen fand zum ersten Mal die Marktschwärmerei Delitzsch statt. Zahlreiche Marktschwärmer hatten vorab ihre Bestellung online ausgelöst.

Organisatoren zufrieden

„Das Angebot ist erstaunlich gut angenommen worden“, so Organisator Simon Kruse. Mehr als 60 Bestellungen gingen für den temporären Bauernmarkt ein. Dieser wächst nun wöchentlich, sobald es das Wetter zulässt auf der kleinen Wiese vor dem Oberen Bahnhof.

Wichtig zu wissen: Marktschwärmer bestellen vorab in einem definierten Zeitfenster online aus einem im Internet veröffentlichten Angebot, bezahlen den Einkauf vorab auch online und können dann die für sie reservierten Waren zum definierten Termin abholen. Der Online-Weg ist entscheidend, bevor man den Weg in den Oberen Bahnhof antritt. Der Online-Vorabverkauf endet jeweils am Dienstagabend zuvor, damit die Waren rechtzeitig für den Donnerstag bereitgestellt werden können. Jeden Donnerstag 16 bis 18 Uhr ist dann der temporäre Bauernmarkt geöffnet und können die Bestellungen abgeholt werden.

Sofort zugesagt

Sandra Seiler aus Krostitz nutzte das Angebot sofort und holte ihre Waren schon kurz nach vier am Donnerstag ab. „Bei uns in Krostitz ist das Angebot an Bio-Waren nicht so groß“, so die junge Mutter. Schon im Januar, als sie das erste Mal von der Marktschwärmerei Delitzsch hörte, meldete sie sich an. Und nun landete ein umfangreicher Wocheneinkauf mit frischen Eiern, Gemüse, Nudeln und mehr in ihren Beuteln. Mehr als 30 regionale Produzenten sind aktuell mit hunderten Produkten auf der Plattform vertreten.

Auch Oliver Kahlo, der mit seiner Frau und als Rackwitzer Landei GbR den beliebten Eierautomaten in Brodau betreibt, sagte für die Delitzscher Marktschwärmerei sofort und ohne Umschweife als Produzent zu. „Wir sind schon lange Marktschwärmer, beliefern zum Beispiel die in Leipzig“, so der Rackwitzer.

Von Christine Jacob