Markus Voigt darf seine explodierte Werkstatt in Krensitz wieder aufbauen

Krensitz

Markus Voigt (45) blickt auf die schwierigsten Monate seiner beruflichen Karrierezurück. Der KfZ-Techniker-Meister stand sehr lange am Abgrund seiner Existenz. Am 3. April war seine VRS Fahrzeugtechnik im Krostitzer Ortsteil Krensitzexplodiert. Bei der Reparatur eines Autos mit defektem LPG-Gastank war es zu der schweren Explosion gekommen. Die Gebäude mussten danach völlig abgetragen werden.

Trümmer sofort beseitigt

Ohne zu zögern, ohne Zeit verstreichen zu lassen, machte sich das Energiebündel an den Wiederaufbau. „Unsere Großeltern hatten unter wesentlich schlechteren Bedingungen viel größere Trümmer zu beseitigen. Das war mir Vorbild genug, um nicht zu jammern sondern anzupacken.“ Mit dem Mut der Verzweiflung, zahlreichen Helfern an der Seite und der Hoffnung, dass schnell alles wieder gut wird, beseitigten Voigt & Freunde in nur acht Tagen sämtliche Trümmer.

Markus Voigt vor den Trümmern seiner Existenz. Knapp eine Woche nach der Explosion im April in der VRS Fahrzeugtechnik hat das große Aufräumen begonnen. Die Gebäude werden abgerissen. Quelle: Frank Pfütze

Nach weiteren zehn Tagen war das Fundament für die neue Halle ausgehoben. „Ich habe Verantwortung übernommen als Unternehmer. Bin jedoch bei der extremen Höhe der Hürden der Bürokratie auch schnell an meine Grenzen gestoßen. Ich habe mit mir gekämpft, das zu akzeptieren und einen Sinn in dem Unsinn zu erkennen“, sagt er heute.

Alles muss neu bewertet werden

Er spricht von Gesetzen und Vorschriften und davon, dass alles, was er jetzt wieder aufbauen will, neu bewertet werden muss. Es komme alles auf den Prüfstand, für jede Sprayflasche muss ein Datenblatt erstellt werden. Jedes Gerät wird überprüft. Vom Schlagschrauber wird die Lautstärke gemessen und in Frage gestellt. Er muss Löschwasservorräte nachweisen, die Umsetzung dieser Forderungen ruiniert ihn finanziell fast. Dabei war vor der Explosion alles in Ordnung. „Für die Berufsgenossenschaft war ich ein hervorragender Betrieb, in Beispiel. Jetzt steht alles in Frage, wie bei einem Gangster, der erwischt wurde und der durchleuchtet wird, weil er etwas Illegales vorhat, das ist unerträglich“, sagt Voigt. Vor allem der „Wahnsinn der Neubewertung“ koste viel Zeit und Energie.

Knapp eine Woche nach der Explosion in der VRS Fahrzeugtechnik im April hat das große Aufräumen begonnen. Die Gebäude werden abgerissen. Quelle: Frank Pfütze

Eigentlich wollte er noch in diesem Jahr in der neuen Fertigteilhalle den Neustart feiern. „Mit den Steinen, die man mir in den Weg gelegt hat, könnte ich eine große Werkstatt bauen“, sagte er heute mit einem Lächeln im Gesicht und der Baugenehmigung in den Händen. Er ärgert sich dennoch über die Zeit, die „sinnlos verstrichen ist“. Sein Geselle, der damals die Explosion mit Verletzungen überstand, hat inzwischen in den Sack gehauen. „Ich verstehe es, dass er unter diesen Bedingungen nicht weiter gemacht hat“, so der Chef.

Schwierige Arbeitsbedingungen

Diese Bedingungen – das sind ein geräumtes Baufeld und eine viel zu kleine Notwerkstatt, das ist ein gewöhnungsbedürftiges Arbeitsumfeld, dem vieles fehlt. Von fünf Hebebühnen ist beispielsweise nur noch eine in Betrieb. Und das in der aktuellen Reifenwechselphase. Trotzdem konnte Voigt einen neuen Mitarbeiter finden.

Die neue Bodenplatte, 25 mal 10 Meter groß, ist in diesen Tagen gegossen worden. Die Eröffnung will er nun bis Februar durchdrücken, wenn das Wetter mitmacht und sich nicht weitere Hürden auftun.

Von Frank Pfütze