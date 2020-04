Masken wie am Fließband – wie Initiativen in Delitzsch sozialen Einrichtungen helfen

Delitzsch

Die Sorge war groß. Noch vor ein paar Wochen, zu Beginn der Corona-Krise, wurden Schutzutensilien im medizinischen Bereich knapp. Einige soziale Einrichtungen konnten ihre Mitarbeiter nicht ausreichend ausstattet und fingen an, selbst Gesichtsmasken herzustellen. Zahlreiche Freiwillige beteiligten sich. Um Engpässe zu vermeiden, nutzte auch das Landratsamt Nordsachsen private und staatliche Beschaffungswege, um das Gesundheitsamt, Rettungsdienste, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen zu versorgen.

1000 Masken werden in Delitzsch verteilt

Mit der Mitte April dazugekommenen allgemeinen Pflicht, Mund und Nase in Geschäften und den öffentlichen Verkehrsmitteln zu verdecken, ist die Nachfrage an Alltagsmasken weiterhin hoch. Wenngleich auch Tücher aus dichtem Stoff den Anforderungen der sächsischen Corona-Schutzverordnung genüge tun.

Das Diakonische Werk Delitzsch-Eilenburg und der Verein Interkultur verteilen aktuell rund 1000 Masken. Die ersten 65 Stück gingen in der vergangenen Woche an die Delitzscher Tafel. Freiwillige hatten die Schutzausrüstung in den zurückliegenden Wochen genäht und der Diakonie übergeben. Jetzt werden sie an alle Delitzscher sozialen Einrichtungen verteilt, die mit den aktuellen Bestimmungen dringend Schutzausrüstung benötigen, erklärt Sven Meyer von Interkultur, der die Aktion vor Ort koordiniert.

500 Masken fertigen Mitarbeiter des SBZ pro Tag

Auch die Schneiderei des Sozial- und Beschäftigungszentrums Delitzsch (SBZ) hat die Arbeit auf das Nähen von Mundschutzmasken umgestellt. Eigentlich erledigt die Schneiderei Kundenaufträge – die 18 Mitarbeitern kümmern sich dann vorwiegend um Änderungsarbeiten, wie unter anderem Hosen kürzen oder Reißverschlüsse einnähen.

Nun werden also Masken gefertigt. Die Gruppenleiterin der Schneiderei, Heidrun Klöpzig, betont: „Unsere behinderten Mitarbeiter sind momentan auf freiwilliger Basis tätig. Sie werden von Gruppenleitern aus anderen Abteilungen unterstützt. Wir arbeiten in zwei Schichten mit je sieben Angestellten.“ Täglich werden so 500 Masken produziert, die dann an Krankenhäuser, Pflegedienste, Seniorenheime und an das Rote Kreuz geliefert werden. Die Fertigung sei in mehrere Arbeitsschritte unterteilt: Zuschnitt, Seitennähte säumen, Bügeln, Haltebändchen befestigen, Endkontrolle.

Die Schneiderei des Sozial- und Beschäftigungszentrums Delitzsch (SBZ) fertigt jetzt Masken: Für Ivonne Wehde (vorn) und Birgit Biener war es selbstverständlich, dass sie bei der Herstellung von Mundschutzmasken mitarbeiten. Quelle: Jutta Paul

Für die Verarbeitung des Mund- und Nasenschutzes werden einfarbige und bunte Baumwollstoffe verwendet. „Die Mitarbeiter der Einrichtung tragen mit ihrer fleißigen, engagierten Arbeit dazu bei, den Engpass an Mundschutzmasken zu beseitigen, und leisten ihren Beitrag zur Bekämpfung des Corona- Virus. Dafür gebührt ihnen ein großes Dankeschön!“, sagt Klöpzig.

Spendsammlung organisiert Mund-Nasen-Schutz aus China

Wer nicht selbst näht, kann dennoch dazu beitragen, für Nachschub zu sorgen. So wie der Delitzscher Sebastian Herz und seine Freundin Yuliya Blinova. Ende März riefen sie auf Initiative Blinovas eine Spendensammlung ins Leben, um dringend benötigte Schutzmasken für die medizinische Versorgung zu organisieren. Die Aktion läuft über die Fundraising-Homepage www.gofundme.com. Inzwischen haben sich acht Spender daran beteiligt und zusammen über 450 Euro bereitgestellt.

Die ersten 1000 Masken sind bereits eingetroffen, sagt Herz. Sie werden nun an vier bis fünf soziale Einrichtungen in Delitzsch und Umgebung verteilt, maximal 200 Stück pro Institution. Es handelt sich dabei um einen einfachen Mund-Nasen-Schutz, auch OP-Masken genannt, erklärt der Delitzscher.

Die Produktion der Schutzausrüstung plus Versand per Express aus China nach Deutschland koste für 1000 Masken mehr etwa 450 Euro, erklärt der Delitzscher „Wir möchten mindestens 10 000 Masken und vielleicht sogar noch mehr versenden können!“ Die Spenden fließen zu 100 Prozent in das Projekt. Sebastian Herz ist Inhaber der Firma „Makaka On The Run“, die unter anderem Portemonnaies mit Ausleseschutz für Bankkarten herstellt.

Wer die Aktion unterstützen möchte: www.gofundme.com/f/atemschutzmasken-fur-medizinisches-personal

