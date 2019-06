Delitzsch

Shakespeare ein Massenmörder? Nun, wenn man sich die Liste seiner Literaturopfer anschaut – insgesamt seien das 60 Personen – trifft diese Auslegung schon zu. Die Kinder- und Jugendtheatergruppe „feste druff“ des Baff Theaters in Delitzsch hat diese Sichtweise am Freitag in einer tollen Premiere geschickt umgesetzt und den alten Meister der Theaterkunst ebenso wie seine Opfer von Liebe und Intrigen zum Leben erweckt.

Eineinhalb Jahre lang geübt

Einmal pro Woche und zirka eineinhalb Jahre lang haben die Mädchen und Jungen gemeinsam mit dem Schauspiellehrer Sebastian Mandla das Stück „Massenmörder Shakespeare“ bis zur Aufführungsreife geprobt. „Die Darsteller wollten eine Krimikomödie aufführen und haben sich dabei mit den Texten von William Shakespeare beschäftigt“, erklärt der Schauspieler im Anschluss. Ein gelungenes Stück, in dem mit den Schriften des bekannten Autors experimentiert, improvisiert und letztlich die Rollen selbst geschrieben wurden. Kombiniert haben die Protagonisten typische Jugendsprache mit medialen Zusammenhängen sowie Textpassagen aus den Stücken. Daraus entstand ein gelungenes Stück, das nachdenklich ist, zugleich aber augenzwinkernd zum Lachen anregt.

Mimik und Gestik saßen

Die Mimik, Gestik und die langen Texte saßen sicher, auch an Dynamik fehlte es dem Schauspiel nicht. Torten flogen, Wasser spritzte und Emotionen kochten hoch – kurz eine gelungene Premiere, bei der am Ende mit Applaus nicht gegeizt wurde. „Eine erneute Aufführung könnte es im September geben“, schaut Mandla voraus.

Die Laiendarsteller sind im Alter von 12 bis 16 Jahren. Mitmachen kann jeder, der sich als Schauspieler ausprobieren möchte und keine Angst vor der Bühne hat.

