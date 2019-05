Delitzsch

Der Schulbus kommt zu spät, das Kind ist folglich zu spät im Unterricht. Oder der Bus ist heillos überfüllt. Oder manche Haltestelle wird verpasst. Oder es fährt gar kein Bus. Was absolute Ausnahme sein sollte, ist in den vergangenen zwei Wochen zur Normalität um Delitzsch geworden. Ausfälle von Fahrten traten – ob in Wiedemar, Wolteritz, Badrina oder Löbnitz – gehäuft im gesamten Netz von Auto-Webel auf.

Gesamtes Netz betroffen

„Unser größtes Problem ist, dass die Busse gar nicht kommen“, sagt zum Beispiel Anett Panthel. Die Elternratsvorsitzende der Grundschule Kyhna hat mit weiteren Eltern ein Protokoll angefertigt, in dem alle Busausfälle der zurückliegenden Wochen vermerkt sind und dieses an das Landratsamt übergeben. Protokolle gibt es auch aus anderen Dörfern, zum Beispiel aus Badrina. Panthel und andere Eltern aus verschiedenen Dörfern bemängeln dabei in erster Linie, dass es keine Informationen seitens des Busunternehmens gab. So seien beispielsweise Großeltern, die zu einer festen Uhrzeit mit dem Eintreffen ihrer Enkel rechneten, besonders in Sorge gewesen oder gerade jüngere Kinder wären verunsichert gewesen, ob sie in die zu spät angerollten Bus wirklich einsteigen sollten, weil der Fahrer nicht als Webel-Angestellter erkennbar gewesen sei.

Beschwerden häufen sich

„Selbstverständlich ist das ein nicht hinnehmbarer Zustand, weder für Schüler, noch für alle anderen Fahrgäste“, so der Amtsleiter des Straßenverkehrsamtes im Landratsamt Nordsachsen, Klaus Huth. Die Landkreisverwaltung sei mehrfach und auf verschiedenem Weg und auch schriftlich mit der Geschäftsführung der Auto-Webel GmbH in Kontakt getreten, auch ein Gespräch hat es gegeben. „Hier ging es von Anfang an darum, gemeinsam mit dem Unternehmen zu Lösungen zu gelangen, damit schnellstmöglich die Erfüllung der vertraglich zwischen Auto-Webel und dem Landkreis fixierten Verpflichtung zur vollständigen und stabilen Erbringung der Verkehrsleistungen wieder durchgesetzt wird“, so Klaus Huth. Immerhin hat das Unternehmen bis 30. September 2021 einen Vertrag zu erfüllen. Momentan sieht der Landkreis diesen nur „unzureichend erfüllt“ und die Bedienpflicht als nur „mangelhaft“ ausgeübt. In dem Gespräch habe der Landkreis Hinweise gegeben, wie Abhilfe geschaffen werden kann – etwa durch vorübergehend stärkere Einbeziehung von Subunternehmen.

Rechtliche Schritte werden geprüft

Offensichtlich seien die diskutierten Abhilfemaßnahmen „nur ansatzweise“ umgesetzt, heißt es weiter aus der Verwaltung. Es wurden und werden durch die Verwaltung auch alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen ergriffen, unter anderem die Sanktionierung der durch Fahrtenausfälle entstehenden Minderleistungen, erläutert Klaus Huth. Es würden auch weiterführende rechtliche Schritte geprüft.

Personalsorgen beim Busunternehmen

Christian Webel, der Geschäftsführer des Busunternehmens, nennt ursächlich Personalknappheit und akute Fahrpersonalausfälle, insbesondere durch einen hohen Krankenstand, als Begründung für die Ausfälle und Verspätungen. „Das Fehlen von Fahrpersonal konnte teilweise durch den Einsatz von eigenen Ruf- und Kleinbussen sowie durch die Beauftragung von Subunternehmen kompensiert werden“, so Christian Webel. Derzeit könne der Fahrplan wieder im Normalbetrieb eingehalten werden.

Vom Eis ist die Kuh scheinbar nicht: Wie in vielen Branchen herrsche grundsätzlich leider auch bei Busunternehmen Fachkräftemangel. Und das obwohl mit der Berufswahl als Busfahrerin oder Busfahrer überdurchschnittlich gute Berufs- und Verdienstperspektiven verbunden seien, meint der Geschäftsführer. „Wir stellen kontinuierlich Berufskraftfahrer ein und bilden seit vier Jahren auch Quereinsteiger aus. Dennoch können wir künftige Engpassszenarien aufgrund der angespannten Arbeitsmarktsituation nicht ausschließen“, so Webel weiter. Daher arbeitet das Unternehmen nach eigenen Angaben in enger Abstimmung mit dem Landratsamt mit Hochdruck an der Erstellung eines Alternativfahrplanes, der bei längerfristigen Personalengpässen zum Einsatz kommen kann und für die Fahrgäste weiterhin planbare Mobilität gewährleisten soll. „Informationen hierzu werden im notwendigen Fall und mit zeitlichem Vorlauf medienübergreifend von uns publiziert“, so Webel, „insbesondere die Stadt- und Schülerverkehre sowie das Reisen auf stark nachgefragten Strecken sollen hierdurch sichergestellt sein.“

Auf der Internetseite des Unternehmens kann man sich unter www.auto-webel.de über Fahrpläne und Störungen informieren. Das Unternehmen ist unter 034202 309980 telefonisch erreichbar.

Von Christine Jacob und Mathias Schönknecht