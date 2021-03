Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Mehr Feuerschutz für Krostitzer Lebensretter

Übergabe im Gerätehaus: Feuerwehrleute, die dafür qualifiziert sind, mit Atemschutzgerät in brennende Häuser vorzurücken, bekommen jetzt in Krostitz extra Schutz-Anzüge. Bürgermeister Oliver Kläring (rechts) packt sie gemeinsam mit Christian Schwartz (links) und Tom Röthel, der den normalen Anzug zeigt, aus. Christian Schwartz trägt die Neuerung. Er gehörte zu denen, die sie bereits im Vorfeld testen durften und ist begeistert. Sie sind wärmeabweisender. Ihre Träger sind damit besser erkennbar. Zudem sind sie leichter und bequemer. Sie wurden für jeden Atemschutzgeräte-Träger nach Maß gefertigt. Kosten pro Anzug: 1400 Euro. 17 Stück wurden im ersten Schwung für die Ortswehren Krostitz, Krensitz, Priester-Kupsal angeschafft. Hohenossig, Kletzen, Zschölkau sollen noch folgen.

Jugendliche bieten Nachhilfe an

Das Jugendparlament Delitzsch engagiert sich in der Corona-Krise weiter für andere. So bieten die Jugendlichen nun unter dem Motto „Von uns für dich“ Online-Nachhilfe an. Diese ist in allen grundlegenden Fächern von Mathematik und Deutsch über Chemie und Physik bis Gemeinschaftskunde möglich. Das Angebot für die Klassen 5 bis 10 soll es am 11. März um 17 Uhr geben. Unterrichtet wird online über den Onlinedienst Discord. Das Delitzscher Jugendparlament unterstützt zudem die Initiative des Fördervereins für nordsächsische Jugendbeteiligung, bei der alte Laptops gesammelt, aufbereitet und Schülern während der Pandemie zur Verfügung gestellt werden sollen. Christine Jacob

Schülerinnen und Schüler, die Interesse an der kostenlosen Nachhilfe haben, können sich an das Jugendparlament wenden. Dieses ist unter anderem als „jugendparlament_delitzsch“ bei Instagram zu finden. Kontakt auch über jugendparlament@delitzsch.de möglich.

Löbnitzer Homeschooling soll sich verbessern

Die Möglichkeiten im Homeschooling sollen sich für Löbnitzer Grundschüler ein bisschen verbessern. Bisher lief es nicht so gut, so die Einschätzung der Gemeinde. Die Website der Schule ist alt, aber sie soll angepasst werden. Es sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um Aufgaben übers sächsische Programm LernSax auszutauschen. Inzwischen wurde auch die Software auf elf neu beschafften Laptops installiert und die Kinder damit vertraut gemacht. Die Schule hat nun das Problem, für den Fall des Falles auszuwählen, welche Kinder die Geräte mit nach Hause bekommen.

Haushaltsbeschluss wahrscheinlich im März

Mit der nächsten Stadtratssitzung Ende März wird voraussichtlich der 2021er-Haushalt für die Stadt Delitzsch beschlossen. Erstmals seit längerer Zeit geht es nicht um einen Doppelhaushalt, sondern zunächst nur um den Etat für dieses eine und bereits laufende Jahr. 2021 stehen den Haushaltserträgen mit rund 44 Millionen Euro Aufwendungen in Höhe von rund 48 Millionen Euro gegenüber. Der Kämmerer betont, dass Delitzsch in den nächsten Jahren von der Substanz, also den Rücklagen leben wird.

PEP-Haltestelle barrierefrei

Die Bushaltestelle am PEP-Markt in der Raiffeisenstraße in Delitzsch wurde in den vergangenen Wochen barrierefrei neu errichtet. Dies wurde auf Anraten der Delitzscher Stadtverwaltung bewerkstelligt, wie es aus dem Rathaus heißt. Mehrere Bürger sowie das örtliche Busunternehmen hätten sich im Vorfeld mit dementsprechenden Anregungen gemeldet. Insgesamt werden in Delitzsch und den Ortsteilen immer mehr Bushaltestellen barrierefrei um- und ausgebaut.

