Mehr Grün für Delitzsch

Delitzsch

Hitze und Trockenheit der vergangenen Sommer haben auch in Delitzsch etlichen Bäumen arg zugesetzt und ihre Spuren sowie Schäden hinterlassen. Bei künftigen Pflanzungen soll nun daher verstärkt auf hitzeverträgliche Gehölze gesetzt werden.

Ersatzpflanzungen geplant

Noch in diesem Jahr sollen in der Stadt einige Bäume neu gepflanzt werden. Als Ersatzpflanzungen des Abwasserzweckverbandes wird es drei neue Bäume im Stadtpark geben. Direkt am Parkeingang parallel zur Securiusstraße sollen drei Stieleichen „Fastigiata“ eine neue Heimat finden. Die Bäume seien mit ihrem aufrechten Wuchs besonders gut als sogenanntes Straßenbegleitgrün geeignet, da sie Passanten und Fahrzeugen ein Passieren erleichtern. Auch in der Bismarckstraße sollen neue Bäume gepflanzt werden. Zwei Sumpfeichen „Green pillar“ werden an der viel befahrenen Straße gesetzt, auch sie zeichnen sich durch einen säulenförmigen Wuchs aus.

Baumspende erfolgt

Dass die Stadt auch mittels Spenden grüner werden kann, beweist das Engagement eines Bürgers, der für das Freigelände der Kindertagesstätte Sonnenschein am Schloss einen Baum spendete. Bald wird dort eine Blutbuche wachsen. Für den Herbst 2020 sind zudem in der Halleschen Straße Pflanzungen von hitzeverträglichen Säulenginkos geplant. In der Straße mussten zuletzt aufgrund von Stammfäule Robinien entnommen werden.

Schon im Frühjahr Pflanzungen

Bereits in diesem Frühjahr sind in Delitzsch viele Nachpflanzungen bewerkstelligt worden. Gepflanzt wurden in Delitzsch und einigen Ortsteilen 47 Bäume als Ersatz für gefällte und für erkrankte Bäume, angedacht waren ursprünglich 42 Pflanzungen. Nach Abschluss der Sanierung werden auch am Wallgraben 40 Bäume nachgepflanzt. Im ersten Bauabschnitt nahe des Halleschen Turms werden neun Ersatzpflanzungen vorgenommen, im zweiten zwischen Leipziger Straße und Holzstraße 14. Die restlichen Pflanzungen erfolgen dann in den beiden anderen Bauabschnitten. Gepflanzt werden sollen verschiedene Lindenarten, Ulmen, Buchen, Weiden, Bambus-Erlen und eine Rotbuchen.

Von Christine Jacob