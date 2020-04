Mehr Intensivbetten in Kliniken in Eilenburg und Delitzsch

Delitzsch / Eilenburg

In den beiden Kliniken der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH in Delitzsch und Eilenburg wurde die Zahl der Intensiv- und Beatmungskapazitäten nahezu verdoppelt. In Delitzsch, so informierte der Verwaltungsdirektor und Geschäftsführer Steffen Penndorf, gibt es sieben ITS-Betten mit sechs Beatmungsmöglichkeiten, in Eilenburg sechs ITS-Betten, wovon fünf für Beatmungspatienten vorgehalten werden. In beiden Kliniken wurden zudem je fünf weitere Intensivplätze mit Beatmungsmöglichkeiten geschaffen. Am Mittwoch wurden in Delitzsch keine Corona-Patienten behandelt, in Eilenburg wurde eine Person beatmet.

