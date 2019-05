Hohenroda

Kräne am Hohenrodaer Horizont. Das heißt: Die Agrargenossenschaft Hohenroda verkleinert sich und wächst doch. Das Unternehmen im Schönwölkauer Ortsteil baut derzeit am neuen Kuhstall und Melkstand. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird das Unternehmen moderner aufgestellt sein und zugleich weniger Tiere halten.

Zusammenarbeit mit Betrieb aus Kupsal

Von 600 auf 550 Kühe geht der Bestand runter. Der neue Stall, für den im Herbst Richtfest gefeiert wurde, bietet Platz für 490 Tiere. In der zweiten Halle des neuen Melkstands stehen nochmals 60 Kühe. Der alte Stall wurde zu DDR-Zeiten unter ganz anderen Prämissen und für deutlich kleinere Kühe als heute üblich gebaut, heute gelten andere Standards. Mit dem neuen Stall soll den Tieren mehr Komfort geboten werden. Nicht allein an die Pflicht hält man sich in Hohenroda, man setzt auf die Kür: So werden die großzügigeren Boxen zum Beispiel statt mit festen Eisenstangen nun mit speziellen flexiblen Rohren voneinander getrennt. Auch ohne Bio-Label oder sonstiges an Zwängen achten Landwirte wie die in Hohenroda stark auf Belange von Tier- und Naturschutz. Zudem wolle man die Milchleistung insgesamt nicht anheben, heißt es bei der Agrargenossenschaft.

In Hohenroda kann man seit Jahren Milch tanken Quelle: Wolfgang Sens

Die Milch landet weiterhin zum größten Teil in der Molkerei, wird aber auch nach wie vor an der Milchzapfstelle am Eingang des Betriebsgeländes in der Luckowehnaer Straße vertrieben. Neu hinzu gekommen ist dort auch ein Frischeautomat mit Wurstwaren der mehrfach ausgezeichneten Fleischerei Bischoff aus Kupsal. Dort wie auch in Hohenroda setzt man bewusst auf „Klasse statt Masse“.

Große Investition

Agrargenossenschaftschef Jörg Reihe beim Richtfest im Oktober. Quelle: Wolfgang Sens

Voraussichtlich Ende des Sommers ist der neue größere Stall für weniger Tiere fertig. Zudem wird noch ein neuer Güllebehälter gebaut. Es hat lange bis zur Umsetzung des millionenschweren Projekts gedauert. Bereits 2010 wurde mit den Planungen begonnen – die Bürokratie zog dann aber alles in die Länge, allein die Fördermittelbemühungen schluckten ein dreiviertel Jahr Zeit. Mit dem Neubau setzt das Unternehmen auch auf Bildung: Im Melkstand ist eine Galerie eingebaut, von der aus später vor allem Kindergartengruppen und Schulklassen vermittelt bekommen sollen, dass die Milch eben nicht aus dem Tetrapak im Supermarktregal kommt und wie sie gemacht wird. Mehr als vier Millionen Euro investiert das Unternehmen mit 27 Mitarbeitern in den gesamten Neubau. „Es wird nicht das letzte Bauprojekt der nächsten Jahre sein“, verrät Genossenschaftschef Jörg Reihe. Perspektivisch sollen die Jungtiere, die derzeit noch in Brinnis gehalten werden, ebenfalls an den Standort in Hohenroda umziehen. Um ihnen den Stall herzurichten, wird nochmals mit einer Investition in Höhe von etwa einer halben Million Euro gerechnet. Irgendwann sei auch der Fuhrpark zu erneuern.

Hoffnung auf mehr Regen

Doch vorerst bleibt den Hohenrodaern – wie anderen Landwirten auch – nur zu hoffen, dass 2019 nicht so ein trockenes Jahr wie 2018 wird. Dann kann sicher auch das Maislabyrinth, das es diesen Sommer wieder in Hohenroda geben soll, bis in den Herbst hinein für Vergnügen sorgen – 2018 musste es vorzeitig abgeerntet werden, um die Tiere füttern zu können.

Von Christine Jacob