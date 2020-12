Mehr Platz fürs Ehrenamt: DRK Delitzsch erweitert Standort

Delitzsch

Das DRK Delitzsch ist am heutigen Freitag etwas schlechter erreichbar. Die Umzugskisten sind gepackt. Heute zieht die Geschäftsstelle aus der Eilenburger Straße 65 in die Eilenburger Straße 61 um. Doch der Umzug der neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, die dort ihre Räume im ersten Obergeschoss bekommen, ist nur die Spitze des Umbruchs, den der Verband in Angriff genommen hat.

Das DRK Delitzsch konnte die beiden Grundstücke in der Nachbarschaft erwerben und zentralisiert sich. Damit bekommen nun besonders die ehrenamtlichen Helfern des Katastrophenschutzes bessere Bedingungen. „Derzeit läuft für sie der Um- und Ausbau der Sozialräume“, berichtet der Vorstandsvorsitzende Jens Stiller. Wenn in einigen Wochen alles fertig ist, stehen den circa 70 ehrenamtlichen Sanitätern eine Fahrzeug- und Lagerhalle mit knapp 320 Quadratmetern zur Verfügung. Dazu kommen Umkleide-, Sanitär- und Beratungsräume auf 180 Quadratmetern. Bisher waren Fahrzeuge und Anhänger des Einsatzzuges, Vorrats- und Materiallager sowie Aufenthaltsräume auf mehrere Objekte in der Stadt verteilt.

Zwei Nachbargrundstücke erworben

Das DRK hat die beiden Nachbargrundstücke neben dem bisherigen Standort erworben. Die Mitglieder des Präsidiums hatten mit ihrem Beschluss im Juli den Weg für diese Verbesserung der Einsatzbedingungen für die freiwilligen Katastrophenschutz-Helfer geebnet. Die beiden Nachbarareale wurden käuflich erworben. „Was nicht heißt, dass wir nicht wohin wissen mit unserem Geld“, betont Stiller. „Das wird uns die kommenden 20 Jahre beschäftigen.“ Aber dank wegfallender Mieten für die Außenobjekte gibt es auch Einsparungen. „Im Gegensatz zu den Förderstrukturen für Freiwillige Feuerwehren wurde dieser große Schritt ohne Investitionszuschüsse seitens der öffentlichen Hand gestemmt“, so Mike Teutschbein, der für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Postanschrift ändert sich nach 66 Jahren

Mit dem Umzug der Verwaltung ändert sich erstmals nach 66 Jahren die Geschäfts- und Postanschrift der Hilfsorganisation in der Loberstadt. Das Sanitätshaus Alippi ist mit Verwaltung und Werkstatt bereits vor einiger Zeit in die Johannes-R.-Becher-Straße gezogen, betreibt aber weiterhin das Geschäft im Erdgeschoss. In der Eilenburger Straße 65 war das DRK seit 1954 ansässig. Dort bleiben nun der Fahrdienst mit dem Büro zur Anmeldung von Kranken- und Behindertenfahrten, das Schulungszentrum für Erste-Hilfe-Ausbildungen und die Kleiderkammer. Bereits im August war der Ambulante Pflegedienst aus dem Ärztehaus in der Ludwig-Jahn-Straße hierher umgezogen. Der gemeinsame Standort punktet zudem mit der Nähe zum ÖPNV-Knotenpunkt Unterer Bahnhof, wo sich auch die zentrale Bushaltestelle befindet.

An diesem Freitag kommt es zu Einschränkungen in der Erreichbarkeit beim DRK-Kreisverband Delitzsch. Denn auch die Telefon- und Datenserver ziehen mit um. Die zentrale Einwahlnummer 034202 30940 wird aber auf einen Mobilfunkanschluss umgeleitet.

Von Heike Liesaus