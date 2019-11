Mehr Transparenz und mehr Diskussion in Delitzsch

Delitzsch

Vergleichsweise kurz ist die Tagesordnung des nächsten Delitzscher Stadtrats am Donnerstagabend. ein Grundstücksverkauf, der Jahresabschluss, Terminliches. Unterdessen bereiten sich Delitzscher Politiker schon jetzt darauf vor, dass es mit einem Weihnachtsfrieden in der Dezember-Sitzung wohl nichts wird.

„Schwimmen in Delitzsch “ will Infos

„Das wird eine heiße Diskussion, wir werden uns wohl bekennen müssen“, sagt ein Mitglied des Gremiums angesichts der sich weiter zuspitzenden Drucksituation hinsichtlich des Schwimmens in Delitzsch. Ein anderes Ratsmitglied fürchtet, dass im schlimmsten Falle Bomben platzen könnten. So bleibe die Frage, ob die im Baubeschluss vor einem Jahr gefassten Richtlinien – allen voran ein Kostenrahmen von 16 Millionen Euro – zu halten sind. Die vor wenigen Monaten ins Leben gerufene Initiative „Schwimmen in Delitzsch“ (SiD) erhöht den Druck auf die Verwaltung, fordert Informationen und Antworten. Hinsichtlich des Bauprojekts für ein neues Ganzjahresbad in der Sachsenstraße hatte die Verwaltung auf den Stadtrat und die Ausschusssitzungen im Dezember verwiesen, wo es Informationen geben soll, bei denen den Stadträten das Anrecht auf Erstinformation gebühre. Der Planungsstand soll am 19. Dezember mit der Stadtratssitzung in die Öffentlichkeit gebracht werden. Auf diesen Stadtrat bereitet sich die SiD bereits vor, will die Bürgerfragestunde intensiv nutzen. Dazu soll am 10. Dezember beim nächsten Treffen der Initiative in der Pfarrscheune Schenkenberg ein Fragenkatalog erstellt werden, Beginn des Treffens ist 19.30 Uhr. Die SiD fordert vor allem mehr Transparenz hinsichtlich des angedachten Neubaus in der Sachsenstraße. Noch herrscht die Befürchtung, dass Außenbecken dort zu klein und zu flach geraten würden, um vernünftig schwimmen zu können – um vernünftige Schwimmmöglichkeiten geht es der Initiative vorrangig, es geht nicht um krampfhaftes Festhalten am Freibad. Unterdessen hat inzwischen am Donnerstag ein Treffen zwischen SiD und Verwaltung stattgefunden. Dieses sei konstruktiv verlaufen, heißt es. Beiderseits sei Dialogbereitschaft vorhanden, betont die SiD. Man strebt einen Rundgang durch das jetzige Freibad an, um sich ein Bild von notwendigen Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen zu machen.

Tagesordnung am Donnerstag Zur nächsten öffentlichen Sitzung des Stadtrats wird am Donnerstag um 17 Uhr in das Rathaus Delitzsch eingeladen. Auf der Tagesordnung steht außerdem unter anderem der Verkauf des Turnhallengrundstücks mit Aufbauten im Ortsteil Schenkenberg. Zum symbolischen Wert von einem Euro soll das Grundstück an den Verein SV Concordia Schenkenberg e. V. veräußert werden. Zu Beginn gibt es eine Bürgerfragestunde.

Und auch hinsichtlich der immer wieder geforderten Transparenz im Delitzscher Stadtrat geht es voran. Für eine bessere Öffentlichkeitswirksamkeit setzen sich die Stadtratsfraktionen und die Verwaltung nun gemeinsam ein. „Mit der Veröffentlichung von Beschlussvorlagen im Ratsinformationssystem im Vorfeld der Sitzungen und der Sitzungsprotokolle im Nachgang sollen die Transparenz erhöht und das Interesse der Bürger an der Gremienarbeit verstärkt werden“, teilt die Stadtverwaltung mit. Das geht allerdings nicht von jetzt auf gleich: Über die dafür notwendige Änderung der Geschäftsordnung beraten die Stadträte in der Sitzung am Donnerstag. Zudem wird auch angedacht, die Sitzungen nicht mehr 17 Uhr, sondern etwas später beginnen zu lassen.

Von Christine Jacob