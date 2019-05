Delitzsch

Auch in Delitzsch läuft wieder die Freibad-Saison. Um diese Saison zu ermöglichen, muss von 34 500 Euro Kosten an Notreparaturen ausgegangen werden. Dabei geht es alljährlich vor allem darum, defekte Fliesenreihen an und in den Becken auszubessern. In diesem Frühjahr waren am Nichtschwimmerbecken beispielsweise auf etlichen Metern die Fliesen einfach von der Wand gefallen. Jahr für Jahr wachsen die Reparaturen sich aus. In den vergangenen drei Jahren sind insgesamt 150 000 Euro in die Reparatur der Becken gesteckt worden. Hinzu kommt ein jährlicher Zuschussbedarf von knapp 280 000 Euro für die von Mitte Mai bis Mitte September laufende Saison.

Freibad Delitzsch zwei Tage zu

Diese ohnehin kurze Saison läuft 2019 mit weiteren Einschränkungen. Aufgrund der angespannten Personalsituation mit einem Mangel an Rettungsschwimmern gibt es in dieser Saison zwei Schließtage pro Woche. Geöffnet ist das Bad nur noch mittwochs bis sonntags von 10 bis 20 Uhr. Seit einigen Jahren war deshalb bereits am Montag ein Schließtag eingerichtet worden, denn auch in den vergangenen Jahren war es nicht gelungen, genügend Rettungsschwimmer zu finden.

Von cj