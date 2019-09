Rackwitz

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 184 bei Rackwitz wurden am Dienstag mehrere Menschen verletzt, darunter zwei Kinder. Wie die Polizei mitteilte, war eine 29 Jahre alte BMW-Fahrerin gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Delitzsch unterwegs. In Höhe Rackwitz wollte die Frau nach links in die Güntheritzer Straße abbiegen. Dabei habe sie jedoch einen entgegenkommenden Peugeot nicht beachtet, der in Richtung Leipzig fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden die 29-Jährige und ihre beiden zwei und vier Jahre alten Kinder, welche mit im Auto saßen, verletzt. Auch der 24-jährige Peugeot-Fahrer und sein 28-jähriger Beifahrer erlitten Verletzungen. Alle Beteiligten seien anschließend in umliegenden Krankenhäusern versorgt worden, so die Polizei weiter. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 20 000 Euro.

Von lvz