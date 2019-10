MelanKomiker kommen in neuer Besetzung nach Delitzsch

Delitzsch

Weniger geht nicht: Gleich an drei Abenden hintereinander, am 1., 2. und 3. November, wollen die MelanKomiker erneut den Saal im „Markt 20“ in Delitzsch füllen. Für Jürgen Denkewitz ist es eine erneute Heimkehr. Er erblickte am 26. Oktober 1957 in der Loberstadt das Licht der Welt, ging hier zum Kindergarten, zur Schule, arbeitete nach dem Journalistik-Studium bei der Leipziger Volkszeitung. Aber eigentlich verbrachte er „doch die meiste Zeit des Tages damit, Musik zu machen, nämlich mit meinen zwei Freunden in der Gruppe „zart-bitter’“, erzählt er auf seiner Website.

Hilfe für den Alt-MelanKomiker

MelanKomiker ist er gemeinsam mit Waldemar Rösler, den er seit der zweiten Klasse kennt, seit vielen Jahren. Aber wenn das Duo Anfang November nach Delitzsch kommt, ist etwas sehr anders: Neben Jürgen Denkewitz wird diesmal Matthäus Krzywdzinski auf der Bühne stehen. „Unwesentlich jünger“, betont Denkewitz. „Dafür aber sehr musikalisch“, lässt er den Neu-MelanKomiker bescheiden anmerken. Der ist im polnischen Bydgoszcz geboren und in Berlin aufgewachsen, begann mit zwölf Jahren autodidaktisch Gitarre zu lernen und erhielt ab 15 Jahren Unterricht in klassischer- und elektrischer Gitarre. Mit 16 Jahren spielte er in verschiedenen Berliner Blues- und Soulbands. Er studierte in Leipzig und Amsterdam Jazzgitarre. Seit 2007 unterrichtet er an Musikschulen im Leipziger Land in Wurzen, spielt in Formationen wie Eye Kontakt, der Latinband Orinoko, der Fat Abbott Gang und der Groove Faction Band.

Einer setzt Akzente, der andere hat einen

Und nun wird er gemeinsam mit Denkewitz als „Männer de luxe“ in Delitzsch „Neues von der Resterampe“ verkünden. „Der eine setzt Akzente, der andere hat einen. Der eine spielt Gitarre, der andere hat auch eine. Der eine hat volles Haar, der andere Selbstbewusstsein. Der eine hat eine Stimme, der andere singt auch. Der eine ist Ü30, der andere schon lange“, beschreibt das Duo sich selbst. „Da paaren sich Größenwahn mit Realitätsferne, Wortwitz mit dem Versuch, den Nachnamen des Kollegen einmal im Leben richtig auszusprechen, Musikalität mit einem Hauch von Stimme sowie das Lachen des Publikums mit einem unvermuteten Innehalten, wenn ein leises Liebeslied ins Programm purzelt.“

Start ist am 1. und 2. November ab 20 Uhr, am Sonntag, dem 3. November, ab 17 Uhr. Der Einlass beginnt je eine Stunde zuvor. Karten vorab gibt’s in der Bar „Urlaub“, Eisenbahnstraße 17, dienstags bis samstags ab 17 Uhr.

Von Heike Liesaus