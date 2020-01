Meldungen des Tages aus Delitzsch

Delitzsch

Neben den großen Geschichten gibt es aus Bad Düben, Eilenburg und den Gemeinden der Region auch viele kurze Informationen. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Hallenneubau wird fertig

In diesen ersten Wochen des neuen Jahres wird der Hallenneubau des Spezialisten Bioversal im Gewerbegebiet Delitzsch-Südwest fertig. An der Ecke von Carl-Friedrich-Benz- und Rudolf-Diesel-Straße entsteht seit dem vergangenen Frühjahr ein Neubau für das auf Entölungsprodukte spezialisierte Unternehmen, das seit Jahrzehnten seinen Sitz im Ortsteil Döbernitz hat. Er freue sich über solche Neubauten, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) in seinem Resümee zum vergangenen Jahr.

Grundschule Rackwitz wird abgedichtet

Die Gemeindeverwaltung Rackwitz hat in den zurückliegenden Monaten am Gebäude von Grundschule und Hort in Rackwitz an der Instandsetzung der Gebäudeabdichtung für den Kellerbereich sowie der Kapazitätserweiterung des Hortes, einschließlich der Umgestaltung des Speiseraums gearbeitet. Die Bauleistungen wurden im zurückliegenden September planmäßig begonnen und liegen im Zeitplan. Für die Instandsetzung der Gebäudeabdichtung rechnet die Kommune mit Kosten in Höhe von rund 450 000 Euro, die zu 40 Prozent vom Freistaat gefördert werden.

Vogelexkursion in Delitzsch

Zum Jahresbeginn werden traditionell die Vögel gezählt, so auch in Delitzsch. Zu einer Exkursion anlässlich der Stunde der Wintervögel lädt die hiesige Nabu-Gruppe alle Naturfreunde am Samstag, dem 11. Januar, ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Haupteingang des Friedhofs in der Dübener Straße in Delitzsch. In einem etwa einstündigen Spaziergang über den Friedhof gibt es viele Vogelarten zu entdecken. Man sollte sein Fernglas nicht vergessen.

Hohenossiger nehmen ihren Ort unter die Lupe

Eine Ortsbegehung ist am Sonnabend, dem 11. Januar, in Hohenossig angesagt. Sie startet um 10 Uhr an der Bauernklause. Wer Anregungen und Ideen hat, kann sich dem Ortschaftsrat anschließen. Ausgewertet wird die Tour am Dienstag danach, am 14. Januar, in der Ortschaftsratssitzung, die ab 19.30 Uhr in der Bauernklause Hohenossig stattfindet. Außerdem wird es dabei allgemeine Infos zur Ortschaft Kletzen-Zschölkau geben. Zudem können Bürger in der Sitzung ihre Fragen loswerden.

Von lvz