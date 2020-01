Wiedemar

Von einem Parkplatz in der Otto-Lilienthal-Straße in Wiedemar hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Freitag einen weißen Transporter Mercedes Sprinter (Kastenausführung, Kennzeichen DZ MM 32) gestohlen. Das Fahrzeug habe einen Zeitwert von etwa 15 000 Euro, so die Polizei. Auf Heckklappe und Motorhaube sowie auf den Seiten hinten befand sich ein großer Schriftzug einer Expresstransport-Firma.

Von lvz