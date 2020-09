Milchtankstelle Hohenroda weniger gefragt

Hohenroda

Der Corona-Effekt wirkte nur kurz. Zu Beginn der Pandemie und in Zeiten des Lockdowns war die Milchtankstelle im Schönwölkauer Ortsteil Hohenroda sehr gefragt, berichtet Jörg Reihe, der Chef der Agrargenossenschaft. Jetzt, das gibt er zu, dümpelt die Nachfrage wieder.

Angebote seit 2016

Vor vier Jahren war die Agrargenossenschaft mit dem Milchautomaten gestartet. Ebenfalls seit vier Jahren gibt es einen auch in Brodau. Hier zeigt sich auch die Bequemlichkeit der Leute: Das Angebot direkt an der Bundesstraße 184 ist deutlich besser angenommen, die Hohenrodaer Milchzapfsäule in der Luckowehnaer Straße ist etwas weiter ab vom Schuss. Während in Brodau viele Pendler mal eben so wie im Vorbeiflug Milch frisch zapfen, muss der Kunde die Hohenrodaer Adresse aktiver aufsuchen.

Am Angebot festhalten wollen die Hohenrodaer dennoch. An beiden Automaten wird kein Geheimnis daraus gemacht, dass es nicht ums Geld verdienen, sondern ums in Kontakt mit den Leuten kommen geht. Und es geht um Aufzeigen der Realitäten und Fairness: „Durch den direkten Verkauf der Milch ab Hof sichern Sie sich zu einem fairen Preis das hochwertige Produkt Milch“, werben die Hohenrodaer. 1 Euro ist für den Liter zu zahlen, auch in Brodau.

Kinderleichtes Prinzip

Das Prinzip ist einfach: gekühlte Rohmilch kann nach Einwurf von Geld frisch aus dem Automaten gezapft werden. Eine Bedienungsanleitung ist jeweils angebracht, die Bedienung ist kinderleicht. Die Bauern reinigen und pflegen den Automaten, füllen bei Bedarf nach, ansonsten läuft alles automatisch und ohne Personal. Die Milch ist problemlos mehrere Tage im Kühlschrank haltbar.

Geöffnet hat die Tankstelle in Hohenroda täglich zwischen 5 und 23 Uhr, die in Brodau von 6 bis 22 Uhr. Flaschen kann der Kunde vor Ort erwerben oder am besten einfach eigene Gefäße mitbringen.

Von Christine Jacob