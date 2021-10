Mit dem Klavier: Leipziger Extrem-Pianist in Delitzsch

Delitzsch

Wo kommt die Klavier-Musik her, die plötzlich im Delitzscher Luftraum schwebt? Aus einem der Häuser? Aus einem Auto? Der Mann am Piano ist direkt an der Ampel von der Eilenburger Straße zum Rossplatz zu entdecken. Andreas Güstel greift in die Tasten und verwandelt den Alltag. Für den 40-Jährigen ist es eine sehr übliche Aktion, sein 170 Kilo schweres Arbeitsgerät mit Transporter und Rollwagen an eine Stelle zu bringen, die ihm gerade passt. In Delitzsch war er schon einmal vor einigen Jahren. Da hatte er etwas auf Ebay ersteigert und beim Abholen gleich Reklame fürs bevorstehende Konzert gemacht. Diesmal hatte die Partnerin in Delitzsch zu tun. „Was sollte ich die Zeit alleine machen“, erklärt der 40-Jährige mit Augenzwinkern.

Mit seinem Schweriner Kollegen Julian Eilenberger ist er das Duo „Be-Flügelt“. Die beiden haben schon ganz andere Aktionen auf die Beine, beziehungsweise aufs Rad gestellt: Im Sommer radelten sie mit Tandem plus Klavier auf dem Spezialanhänger mehr als 1000 Kilometer von der Elbquelle bis zur Mündung.

Ihr Klavier hing schon mal am Kranseil, stand auf Bergeshöhen, mal musizierten sie an übereinandergestapelten Instrumenten. Aber sie geben auch „richtige“ Konzerte in Sälen und Kirchen für Hunderte Zuhörer. Sie setzen auf eigene Kompositionen. Die CD liegt auch in Delitzsch gleich auf dem Klavier neben den Flyern für die nächsten Konzerte. Die Idee zur CO2-neutralen Sommertour entlang der Elbe kam aufgrund der Corona-Beschränkungen. Bei den kleinen Ständchen entlang der Strecke kamen nie viele Menschen auf einmal zusammen. Trotzdem wurden alle irgendwie verbunden. „Auf der Strecke kamen wir auch immer wieder mit den Bürgermeistern der Städte und Gemeinden ins Gespräch“, erzählt Andreas Güstel. Das half zum Beispiel auszudiskutieren, dass für Konzerthäuser bei Publikum auf Abstand nicht die gleiche Miete verlangt werden kann wie in normalen Zeiten. In Torgau trafen sie bei der Elbrad-Tour überraschend auf Mitglieder des Delitzscher Klanggewölbe-Vereins, der eine außergewöhnliche Instrumentensammlung in den Kellergewölben des Barockschlosses erhält. Da könnte es demnächst ein gemeinsames Konzert geben.

Von Heike Liesaus