Mit dem Rollstuhl durch die Stadt: Wie barrierefrei ist Delitzsch?

Delitzsch

Am besten klappt es mit dem Handbike. Christian Gwenner hat es in einer selbst optimierten Variante seinem Rollstuhl vorgebaut und es erweist sich immer wieder als eine gute Antwort auf das holprige Pflaster der Delitzscher Altstadt. Christian Gwenner ist so jedenfalls am liebsten auf den schmalen Straßen im Zentrum unterwegs und kann die meisten Stolperfallen gut – und ohne Hilfe – meistern.

Die Lenkrollen verhaken sich schnell im Altstadt-Pflaster. Quelle: Wolfgang Sens

Die kleinen standardmäßigen Lenkrollen am klassischen Rollstuhl verhaken und verkeilen sich schnell in den Rinnen und zwischen den Steinen, sich selbst fortzubewegen wird dann zum Kraftakt, den im Gegensatz zum sportlichen Typ gerade ältere und/oder schwächere Personen nicht so leisten können und so häufig auf Hilfe angewiesen sind.

39-Jähriger kennt Delitzsch bestens

Christian Gwenner, heute 39 Jahre alt, hatte einen Verkehrsunfall und ist in dessen Folge seit 14 Jahren auf einen Rollstuhl angewiesen. Der Delitzscher, der in Münster wohnt und oft in seiner Heimat zu Gast bei seiner Mutter, seiner Familie und Freunden ist, kennt die Loberstadt bestens und hat einige Straßenzüge der Altstadt mit der LVZ unter die Lupe genommen.

Klares Fazit: Es ist nicht alles optimal, doch vieles schon getan. Bei dem, was schon getan ist, gibt es Verbesserungspotenzial. So hat die Stadt Delitzsch über Förderprogramme zwar in den letzten Jahren bereits an einigen Stellen und gerade in der Altstadt in Querungshilfen investiert, doch teils ist deren Ausführung suboptimal. Bei den Querungshilfen, zu finden zum Beispiel an den Seniorenheimen am Pfortenplatz und in der Halleschen Straße, sind großformatige und ebene Pflastersteine als Überweg in das Kopfsteinpflaster eingelassen und sollen das Überqueren mit einem Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen erleichtern. Am Pfortenplatz jedoch kommt vor dem eigentlichen Fußweg wiederum eine Rinne aus Steinen – mit dem nicht standardmäßigen Handbike und Schwung ist es machbar, kleine Räder verkeilen sich schnell und schlimmstenfalls droht hier das Steckenbleiben im unübersichtlichen Kreuzungsbereich. Auch viele Fußwege der Altstadt sind ebenfalls mit großformatigen Gehwegsplatten versehen, dazwischen jedoch immer wieder kleinformatiges Pflaster und das Verhaken.

Zwar gibt es Querungshilfen, in Kombination mit solchen Pflasterrillen allerdings werden sie auch schwierig zu meistern. Quelle: Wolfgang Sens

Denkmalschutz kontra Barrierefreiheit

Gerade in der Altstadt kollidieren Denkmalschutzgedanken und Barrierefreiheit. So ist der Zugang zum Barockschloss, wo Standesamt, Museum und Tourist-Info ihren Sitz haben, nicht über eine rollstuhlgerechte Rampe möglich. Wer etwas möchte, sollte aus Sicht der Verwaltung einfach rechtzeitig Bescheid geben, dann kommt der Treppensteiger zum Einsatz. Beim Treppensteiger, auch Treppenraupe genannt, wird der Rollstuhl in eine Vorrichtung gestellt und diese erklimmt im Akku-Betrieb Stück für Stück die Stufen. Auch der Zugang zum Einwohnermeldeamt und anderen im Technischen Rathaus befindlichen Ämtern ist nicht spontan barrierefrei möglich. Wer rechtzeitig seinen Termin vereinbart, kann so erwirken, dass das Anliegen in einem der barrierefreien Büros im Erdgeschoss abgehandelt wird – allen anderen Behördengängen im zweiten Verwaltungsstandort ist das Treppensteigen vorgelagert. Als Mensch mit Gehbehinderung spontan etwas im Schloss oder Technischen Rathaus erledigen? Ein Ding der Unmöglichkeit.

Das Kopfsteinpflaster auf dem Rathaus-Hof ist absolut ungeeignet für Rollstühle. Quelle: Wolfgang Sens

Anders verhält es sich im Rathaus am Markt. In den Hauptsitz der Verwaltung kommen Menschen mit einer Gehbehinderung über einen Aufzug. Theoretisch. Dieser Aufzug befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes. Am eigentlichen Haupteingang mit denkmalgerechten Treppen am Markt weist ein kleines Schild auf diese Möglichkeit hin und beschreibt den Weg auf die Rückseite. Dieser Weg führt über schmale holprige Altstadt-Gehwege, teils fast zu schmal für einen Rollstuhl, sodass es zur gefühlten Millimetersache wird. Es gibt Rollstuhlfahrende in Delitzsch, die ängstigen sich regelrecht vor diesem Weg, weil sie fürchten auf die Straße zu kippen. Der Knackpunkt ergibt sich dann auf dem Hof: bevor man an die Tür des Aufzugs kommt, liegt buckeliges und abschüssiges Pflaster. Und dann steht man in der Regel vor einer verschlossenen Tür.

Mit dem Handbike kann man sich gut fortbewegen, dies ist allerdings nicht für jeden mit Rollstuhl eine Option. Quelle: Wolfgang Sens

Geschäftsleute in Delitzsch kümmern sich

Einladender sind da die Eingänge zu zahlreichen Geschäften und Restaurants. Es ist nicht alles nach Norm gestaltet, wenn Gastronomen und Geschäftsleute für barrierefreie Zugänge sorgen. Doch es ist ein ehrliches Bemühen, das Christian Gwenner und anderen Menschen mit Behinderung sehr hilft. So setzt zum Beispiel die einzige Buchhandlung eine mobile Rampe ein, über die Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer ins Geschäft kommen können. Buchhändler Ingolf Engler hat sie vor Jahren selbst gebaut, eine fest installierte Rampe war und ist per Amt nicht möglich gewesen – zu weit würde sie in den öffentlichen Verkehrsraum ragen und potenziell für andere zur Stolperfalle. „Wir finden immer eine Lösung, wenn jemand kommt“, sagt Buchhändler Ingolf Engler und ist zu Recht stolz.

Die Buchhandlung Engler hat eine selbst gebaute kleine Rampe im Einsatz. Quelle: Wolfgang Sens

Stellvertretend für solch ein Bemühen vieler Geschäftstreibender in Delitzsch steht auch das Restaurant Marjuschka. Dort hat man eine kleine, wenn auch recht steile Rampe angebaut und mit Schwung kommt Christian Gwenner so in eines seiner liebsten Lokale. Und das russische Restaurant hat anders als viele andere noch einen weiteren Aspekt im Blick und eine kleine Rampe in Richtung der Sanitärräume installiert.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das ist keine Selbstverständlichkeit, berichtet Christian Gwenner. Wenn auch in vielen Bereichen mittlerweile zwar an barrierefreie Zugänge gedacht wird, so sind es die Toiletten meist nicht. Entweder man erreicht sie nur über Treppen und Stufen und/oder sie sind zu schmal gebaut, als dass man mit einem Rollstuhl hinein kommt. Christian Gwenners Hoffnung sind dabei im Zuge der Geschlechtergerechtheit auch die Unisex-Toiletten, die oft größer sind und auch Menschen mit Behinderung und Rollstuhl mehr Raum geben könnten.

Im Restaurant Marjuschka ist der Zugang zu den Toiletten barrierefrei gestaltet, wenn es auch improvisiert ist – es funktioniert. Quelle: Wolfgang Sens

Eine weitere Sache, die Christian Gwenner aus anderen Städten anders kennt: Delitzsch hat in der Innenstadt auf relativ kurzer Distanz gleich zwei barrierefreie öffentliche Toiletten. Einmal am Schulze-Delitzsch-Denkmal und dann keinen Kilometer entfernt noch mal am Markt.

Der Schlüssel ermöglicht den Zugang zu barrierefreien öffentlichen Toiletten. Quelle: Wolfgang Sens

Allerdings: Der Euro-Schlüssel passt nur in eine von beiden. Der Euro-Schlüssel ist ein Schlüssel, der von einem Verein schon vor 30 Jahren entwickelt wurde und in zehntausende Schlösser passt, um Menschen mit Behinderung einen barrierefreien und nicht zahlungspflichtigen Zugang zu solchen Toiletten zu ermöglichen. Am Markt passt der Schlüssel, am Denkmal wurde das Schloss scheinbar ausgetauscht.

Das historische Pflaster kann in Delitzsch zur massiven Herausforderung werden, die Wege sind teils zu schmal für Rollstühle. Quelle: Wolfgang Sens

Gutes Feedback für Delitzsch

Christian Gwenner will sich darüber nicht ärgern. Der 39-Jährige will insgesamt nicht klagen, sondern lediglich Verbesserungspotenziale benennen. „Es ist ein Kompromiss“, sagt Christian Gwenner zu vielen Dingen in der Stadt. Er legt keinen Wert auf eine Utopiewelt – allen und allen Bedürfnissen immer zu 100 Prozent gerecht zu werden, ist schwer. Sich bemühen ist es nicht. „Auch wenn es nicht perfekt ist, ist es viel besser, wenn Leute etwas improvisieren“, weist er auf positive Beispiele wie das russische Restaurant und die Buchhandlung. Und: Zum Alltag gehört dabei auch, dass man viel vorab klärt. Man ruft vor der Reise an bei der Bahn. Man ruft an in Restaurants und fragt nach dem Zugang. So ruft man eben auch vorab in einem Rathaus an – hier jedoch kann man durchaus mehr erwarten, nämlich Barrierefreiheit ohne Termin.

Die Tür zum Aufzug des Rathauses ist leider meist verschlossen. Quelle: Wolfgang Sens

„Mit der historischen Altstadt und dem vielen Kopfsteinpflaster sind sich Münster und Delitzsch gar nicht unähnlich“, findet Christian Gwenner. Manches sei in Münster mit dem Rathausneubau einfacher. „In anderen Dingen ist Delitzsch bemerkenswert vorbildlich. Dass oft unkompliziert persönlich geholfen wird, ist ein weiteres Plus der Kleinstadt“, sagt der 39-Jährige. Christian Gwenner kann sich eine Rückkehr in die Heimat gut vorstellen. „Delitzsch ist eine Stadt, in der man alt werden könnte.“ Gut also, dass die Stadt immer mehr ein Auge darauf hat, dass dies für alle Menschen möglich ist – mit so wenig Barrieren wie möglich.

Von Christine Jacob