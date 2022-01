Mit welcher Strategie kommt Delitzscher Land zu Millionen?

Delitzsch

Das Delitzscher Land will auch in der Förderperiode 2023 bis 2027 Förderregion sein, will an Millionen Euro aus dem Leader-Programm kommen. Dafür wird derzeit eine Entwicklungsstrategie erarbeitet. Dazu fand jetzt das erste Regionalforum statt. Außerdem ist eine Plattform online gegangen, über die sich jeder am Prozess beteiligen kann.

Lesen Sie auch:

Delitzscher Landinventur: Einfach mal das Dorf zählen

Leader-Förderung: Delitzscher Land will erneut an die Millionen

Delitzscher Land: Wie aus 11 über 22 Millionen wurden

Vor allem geht es jetzt darum, zu gewichten, wie wichtig die einzelnen vom Land vorgegebenen Schwerpunkte für die hiesige Region sind. „Zurzeit ist noch nicht zu sagen, was nicht mehr gefördert wird“, stellt Dörte Hösler vom Regionalmanagement fest. Alles ist noch im Fluss, im Juni soll die Strategie stehen. Beim Tourismus zum Beispiel herrschte in der Arbeitsgruppe während des Forums weitgehend Einigkeit: Das Delitzscher Land soll mit seinen Seen als Tourismusregion auf alle Fälle weiterentwickelt werden. Wobei es auch schon um Details ging. Wie ist zielgruppengerechter Ausbau, wie ist mehr Barrierefreiheit zu erreichen?

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Obwohl die Konferenz nur digital stattfinden konnte, waren 42 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammengekommen, darunter Menschen, die sich beruflich mit der Regionalentwicklung beschäftigen, aber auch private Interessenten, Teilnehmer aus öffentlichen Verwaltungen und Firmen. Vielleicht klappt es Anfang März mit einer Präsenzkonferenz. Genutzt werden kann auch die Online-Plattform auf www.delitzscherland.de, über die Einwohner und Einwohnerinnen abstimmen können, welche Themen ihnen in den ländlichen Ortschaften zwischen Glesien und Zschepplin in den kommenden Jahren am wichtigsten sind. Sind das zum Beispiel eher Erhalt und Pflege typischer Strukturelemente der Natur- und Kulturlandschaft, der Abriss von Gebäuden, Flächenentsiegelung und Renaturierung oder Gewässergestaltung und Hochwasserschutz? Interessenten finden dort ebenfalls Informationen zum Prozess der Konzepterstellung und zu schon erarbeiteten Themen.

Von Heike Liesaus