Mitarbeitersuche: Delitzscher Unternehmer müssen sich etwas einfallen lassen

Delitzsch

„Wir suchen Mitarbeiter, gerne auch Quereinsteiger.“ Dieser Aufruf ploppt Besuchern der Firmenwebsite von Norand Schlauchlining entgegen. Das Delitzscher Rohr- und Kanalsanierungsunternehmen ist seit mehr als 30 Jahren im Geschäft und wie viele andere Betriebe aktuell auf der Suche nach Mitarbeitern. Jetzt geht es dafür neue Wege. Wie auch die Stadt Delitzsch.

Teilweise falsche Vorstellungen von Berufen

Zusätzlich zum Hauptgeschäft, der Sanierung von Abwasserleitungen, hat Geschäftsführer Andreas Herrmann das Portfolio erweitert. Sein Unternehmen bietet nun auch Flächenreinigungen mit einem mobilen Unterdruckstrahlsystem an. Aktuell reinigt der Betrieb die im Juli mit Graffiti beschmierte Delitzscher Brunnenanlage Genesung.

Herrmann hatte sich bereits länger mit dem neuen Verfahren auseinandergesetzt, zum einen, weil es ihn technisch interessierte, zum anderen, weil er so eine Möglichkeit sah, um neue Mitarbeiter in der Region zu finden und ihnen zudem vor Ort Arbeitsmöglichkeiten zu bieten. „Für uns als bundesweit aktives Unternehmen ist es schwierig, neue Leute zu finden“, sagt der Geschäftsführer. Kaum jemand wolle auf Montage. Zudem bestehe das Klischee, Kanalreinigung sei eine dreckige Arbeit. Doch seine Mitarbeiter sitzen an Joyticks, die Arbeit erfolge meist maschinell ohne Lärm und Dreck.

Ähnlich verhalte es sich mit dem Reinigungssystem, das Norand aktuell an der Genesung zur Graffiti-Entfernung einsetzt. Dieses geschehe durch Granulat, das im Vakuum einer Art Glocke aufgebracht und gleichzeitig wieder abgesagt werde, sagt der verantwortliche Mitarbeiter Rico Böhme. Danach werde eine Beschichtung auf die gereinigte Fläche aufgebracht, die die Entfernung möglicher weiterer Graffiti vereinfache.

Viele Branchen haben dasselbe Problem

Dass neben Andreas Herrmann auch andere Delitzscher Unternehmer Probleme bei der Mitarbeitersuche haben, zeigte sich beim Delitzscher Wirtschaftsabend am Dienstag. In einem neuen Format, das von der Stadtverwaltung als Wirtschaftspitch bezeichnet wird, stellten acht Firmen in je drei Minuten sich selbst und ihre aktuellen Probleme vor. Jedes Mal ging es um die Suche nach Mitarbeitern. Das war zum einen dem geschuldet, dass die Veranstaltung innerhalb der Zukunftstage Nordsachsen stattfand, bei denen sich alles um das Thema Berufsorientierung, Ausbildung und Fachkräftesicherung dreht und dem, dass die Suche nach neuen Mitarbeit aktuell schlicht das drängendste Problem der meisten Branchen ist.

Das zeigt sich auch daran, dass sich auf die acht Präsentationsplätze am Dienstag weit mehr Unternehmen beworben hatten. Mit dabei waren neben Norand Schlauchlining die Railmaint GmbH, die Delitzscher Schokoladenfabrik, Zeidler Glas und Fenster, DSD Industrie Rohrtechnik, Schimmer Druck, das Restaurant Schlosswache und die Volksbank Delitzsch.

Bilanz: Ein Teilerfolg

Andreas Herrmann schätzt den Abend als erfolgreiches Experiment ein. Genauso sieht es der Wirtschaftsförderer der Stadt Delitzsch Alexander Lorenz, der den Abend organisierte. Auch wenn nur wenige Jugendliche und Eltern die Veranstaltung genutzt hatten, gehe es darum, für zukünftige Auszubildende und deren Eltern Angebote zu unterbreiten, um zu zeigen, welche Firmen und Ausbildungen es in Delitzsch gibt und was sich Unternehmer einfallen lassen, um neue Mitarbeiter zu finden.

Von Mathias Schönknecht