Mitfahrerbank könnte Delitzscher Nahverkehr ergänzen

Delitzsch

Die Idee ist so simpel wie genial: „ Delitzsch, wie wäre es?“, schreibt Sebastian Herz in die Facebook-Gruppe „Du bist ein echter Delitzscher, wenn ...“ und schlägt vor, eine Mitfahrerbank für diejenigen einzurichten, die morgens beispielsweise nach Leipzig fahren und noch jemanden mitnehmen könnten. Ebenso könne dies in Richtung Eilenburg, Bitterfeld, Halle oder in und aus den umliegenden Gemeinden funktionieren. Die Resonanz in den Kommentaren ist zum großen Teil positiv. Es gibt aber auch Bedenken.

Frage der Bezahlung

Im Telefonat mit der LVZ erklärt Herz, dass er eine bereits existierende Mitfahrerbank während eines kürzlichen Urlaubs entdeckt habe. Im oberbayrischen Dietramszeller Ortsteil Ascholding habe diese direkt neben einer Bushaltestelle gestanden. „Was für eine gute Idee“, habe er sich nur gedacht. Auch in der Gemeinde Oberlödla im Altenburger Land gibt es ein solches Angebot.

Denn ein derartiger Haltepunkt sei vergleichsweise einfach und schnell einzurichten und biete mehrere Nutzungsmöglichkeiten: „Eine Bank ist bezahlbar“, sagt Herz. Metallbauer und Werbedrucker gibt es ebenfalls rund um Delitzsch. Es sei denkbar, dass mögliche Sponsoren mit ihrem Firmennamen an der Bank aufgeführt werden.

Gegenstimmen bleiben nicht aus

Die Idee trifft jedoch auch auf Widerhall: weitere Facebook-Nutzer wiesen auf die Gefahr hin, dass eine solche Bank im öffentlichen Raum vermutlich leicht Vandalismus zum Opfer fallen würde. Potenzielle Mitfahrer könnten sich davor scheuen, zu Fremden ins Auto zu steigen – auch Unbekannte mitzunehmen, könnte die Umsetzung hemmen. Berufspendler würden sich zudem Mitfahrer über andere Kanäle suchen, argumentiert ein Nutzer.

Umsetzung wird geklärt

Bevor die Idee konkret wird, müssen noch einige Parameter geklärt werden: Wie Herz ausführt, sei beispielsweise eine verkehrsrechtlichen Anordnung notwendig, um eine Mitfahrerbank im öffentlichen Raum aufzustellen. Auf einem Privatgrundstück sei es dagegen kein Problem. Dies hatte Delitzschs Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos), der sich ebenfalls an der Diskussion im Internet beteiligte, erklärt.

Aktuell steht Herz mit Delitzscher Lebensmittelmärkten, Einzelhändlern und Unternehmen in Kontakt, ob diese sich vorstellen könnten, einen Teil ihres Grundstücks zur Verfügung zu stellen beziehungsweise sich an den Kosten zu beteiligen.

Von Mathias Schönknecht