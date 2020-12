Mittwochsweisheiten: Delitzsch bietet Infotainment bei Facebook

Delitzsch

Die Huftiere im Tiergarten verspeisen 1,2 Tonnen Pellets im Jahr, der Altersdurchschnitt in der Kernverwaltung der Stadt Delitzsch beträgt 49 Jahre, 170 Eheschließungen fanden 2019 im Standesamt statt. Das muss man nicht wissen. Aber es ist ganz nett es zu erfahren. Solche und andere „# Mittwochsweisheiten“ kann man jetzt seit einigen kleinen Folgen bei Facebook über Delitzsch lernen.

Facebook bedeutet Arbeit

Mit # Mittwochsweisheiten hat sich das Team der Öffentlichkeitsarbeit ein neues Format zu Unterhaltung und Information der Internetnutzer einfallen lassen. Und es wird wieder deutlich, dass die Stadt Delitzsch in Sachen sozialer Medien gerne vorlegt. Seit 2011 ist die Stadt Delitzsch bereits im sozialen Netzwerk Facebook vertreten und damit der Pionier unter den nordsächsischen Kommunen, die später oder gar nicht in soziale Netzwerke einstiegen. Etwa 4000 Menschen folgen der Delitzsch-Seite inzwischen. Die Arbeit an der Facebookseite wird nebenbei, parallel zur sonstigen erledigt. Gerade wenn in Zeiten wie diesen viele Kommentare eingehen, verschlingt das viel Zeit.

Spontane Idee

Die Idee zu den # Mittwochsweisheiten, unter dem sogenannten Hashtag # werden sie gesammelt, entstand spontan an einem Mittwoch, als das Team auf der Suche nach einem solchen Hashtag war. „Auf jeden Fall sollen noch ein paar Folgen erscheinen“, so Pressesprecherin Nadine Fuchs, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Christian Maurer den Auftritt der Stadt in sozialen Netzwerken pflegt. Geplant sind auf jeden Fall noch # Mittwochsweisheiten zu Verkehrswegen, Hunden, Bibliotheksentleihungen. In kleinen Grafiken werden die Fakten vermittelt. „Die Serie ist nur so gut, weil meine Kolleginnen und Kollegen ganz hervorragend zuarbeiten, wofür ich ihnen allen sehr, sehr dankbar bin“, so Nadine Fuchs. Voraussichtlich setzt das Team am Mittwoch vor dem Heiligabend und auch am 30. Dezember die Mittwochsweisheiten aus. „Wir sind der Meinung, in diesen Tagen ist anderes wichtig“, heißt es.

