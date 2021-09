Saft-Pressen wie die Mosterei von Simon Kruse aus Wiedemar reisen in diesen Tagen mit ihrer mobilen Technik von Ort zu Ort. Meist sind es Äpfel, die zu Saft werden. Doch die Kunden bringen auch Birnen, Trauben, Quitten und Co. Und selbst Rote Beete kommt in die Presse.