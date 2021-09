Mobiles Impfteam kommt zum Delitzscher Abendmarkt

Delitzsch

Die Angebote des mobilen Impfteams wurden in Delitzsch gut angenommen. Am 5. September gab es 102 Impfwillige. Deshalb ist, anders als vor einigen Wochen angekündigt, ein weiterer zusätzlicher Termin für die Corona-Schutzimpfung vorgesehen: Am 16. September kommt der Bus auf den Rossplatz. Es wurde absichtlich der Tag des Abendmarktes, der auf dem Marktplatz stattfindet, gewählt.

Das Impfmobil öffnet von 16 bis 20 Uhr. Damit soll zum einen Kurzentschlossenen entgegengekommen werden, und zum anderen denjenigen, die tagsüber arbeiten. „Wir hatten am 5. September gemerkt, dass sich einige abhetzen mussten“, erklärt die Delitzscher Pressesprecherin Nadine Fuchs. Für Sonntag, den 26. September, ist das Team wieder im Bürgerhaus von 10 bis 17 Uhr für Zweitimpfungen angekündigt. Weniger zentrale Gemeinden wie Löbnitz haben weniger Resonanz auf die letzten Impftermine verzeichnet und nahmen von der Organisation weiterer Abstand.

