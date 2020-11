Modellflieger dürfen bei Kölsa aufsteigen

Kölsa

Erlaubnis erteilt. Die Mitglieder des Modellsportvereins ABS Schkeuditz dürfen ihre Maschinen auf dem Agrarflugplatz am ehemaligen Kölsaer Bahnhof in der Gemeinde Wiedemar wieder starten lassen. Leicht war das nicht. Denn nach dem unfreiwilligen Umzug, weg vom jahrelangen Heimatflughafen nahe Peterwitz, waren die Pläne bei ihrer Vorstellung im Wiedemarer Gemeinderat Mitte Juni zunächst auf wenig Gegenliebe einiger Räte gestoßen.

Nutzung ist vorerst befristet

Doch letztlich konnte eine Einigung erzielt werden. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurde nun auch die erweiterte Nutzung des Flugplatzes für Modellflugzeuge und das Aufstellen von zwei Material-Containern gestattet. Vorrangig soll der Flugplatz weiter dem Agrarflieger zur Verfügung stehen, erklärte Bürgermeister Steve Ganzer ( CDU). In der übrigen Zeit könne der Verein das Areal zwischen Glesien und Kölsa nutzen. Die Genehmigung ist auf zwei Jahre befristet.

Die Aufstiegserlaubnis gilt für Flugmodelle bis 25 Kilogramm. Flugzeiten und die Anzahl, wie viele Modelle sich gleichzeitig in der Luft befinden dürfen, sind in einer Flugordnung festgelegt. Demnach dürfen Starts zudem ausschließlich nach Süden, in Richtung Glesien erfolgen. Eine Überquerung der Staatsstraße 1 sei nicht gestattet. Die diesjährige Saison ist zudem bereits beendet.

