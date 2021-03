Rackwitz/Bad Düben

Grund- und Oberschulen, Gymnasien und Kitas sollen unabhängig von den Corona-Inzidenzwerten öffnen oder offen bleiben – dies aber geht nur mit einem strengen Teststrategie. Der Freistaat hat entsprechende Regelungen ab dem 12. April angeschoben. Bad Düben und Rackwitz waren schneller und hatten bereits vor mehr als zwei Wochen eigene Modellversuche entwickelt und beim Freistaat beantragt, Kitas im eingeschränkten Regelbetrieb öffnen zu können.

Modelle mit hoher Akzeptanz bei Eltern

Beide Anträge zur Durchführung liegen aktuell dem Kultusministerium und Sozialministerium in Dresden vor und werden jetzt geprüft. Dies signalisierte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Mittwoch einer Abordnung nordsächsischer Bürgermeister – zu der zählten die Bürgermeisterin und der Bürgermeister von Bad Düben und Rackwitz, Astrid Münster (FWG) und Steffen Schwalbe (parteilos).

Das Bad Dübener Konzept schlüsselt in Abhängigkeit des Inzidenzwertes auf, wie oft pro Woche Testungen in Kitas und Schulen erfolgen, ab wann sie für Kinder und Jugendliche verpflichtend sind und welche begleitenden Maßnahmen ergriffen werden. Der Vorteil in Bad Düben sei, so sagte Astrid Münster, „die Einigung mit den Eltern und damit die Akzeptanz und Frequenz der Testungen wurde bereits – auch ohne gesetzliche Grundlage – erzielt.“

Nordsachsens Kommunen wollen folgen

Steffen Schwalbe habe sich über die erneute Schließung „sehr geärgert“. Aus seiner Sicht habe die Entscheidung Rackwitz ein Stück härter getroffen als andere Kommunen. „Wir waren mit unserem Testkonzept der Lage ein Stück voraus“, sagt der Bürgermeister. Wir hatten das Pandemiegeschehen in den Einrichtungen engmaschig überwacht und keine positiven Fälle. In den unterschiedlichen Einrichtungen hatten 78 bis 90 Prozent der Eltern ihre Zustimmung zur Verfahrensweise gegeben, sagt Schwalbe. Mittlerweile haben sich auch andere nordsächsische Kommunen dafür ausgesprochen, den Bad Dübener und Rackwitzer Weg zu gehen.

Von mhs/ka