Montagsspaziergang in Delitzsch verläuft friedlich

Delitzsch

Montagabend gegen 19 Uhr. Die Delitzscher Innenstadt geht in die Abendruhe, die Weihnachtsbeleuchtung blinkt, aber es sind da sind plötzlich ungewöhnlich viele Menschen auf dem Marktplatz. Einige Kerzen werden vor der Rathaustür aufgestellt. Ein lockerer, aber langer Zug formiert sich. Die Menge läuft lautlos vom Markt über die Breite Straße, Richtung Bismarckstraße, zur Eisenbahnstraße. Ab und an stoßen noch Grüppchen dazu. Es sind Ältere, Jüngere. Kinder sind dabei. Am Kreisverkehr geht es zurück durch diverse Straßen, dann sind alle wieder am Markt. Es sind nun circa 600. Es sind mehr als in den Wochen davor. Es sind ab und an zwei bis drei Polizeifahrzeuge zu sehen. Sie bleiben ohne Blaulicht.

Vor der Rathaustür werden noch mehr Kerzen aufgestellt. „Wenn wir schon nicht Weihnachten feiern dürfen“, sagt eine Frau. Es liegen Zettel und Papp-Schilder da. „Corona-Politik macht uns alle krank, nicht die Corona-Viren“, ist da zum Beispiel zu lesen. Über manchen Text wird aber auch der Kopf geschüttelt. Eine Gruppe posiert vorm großen Schwibbogen und macht Fotos. Ein paar stimmen ein Lied an: „Oh, Tannenbaum.“

„Seid Ihr wieder genesen?“, werden Bekannte vor der Rathaustreppe begrüßt. „Ja, wir sind fit“, so die Antwort. „Man muss es nicht haben.“ Warum gehen die Menschen zum Montagsspaziergang?

Vor der Rathaustür werden Kerzen aufgestellt und Zettel abgelegt. Quelle: Wolfgang Sens

Ein Mann erklärt, er sei aus Sachsen-Anhalt. Er habe Freunde hier und finde die Corona-Politik nicht gut. Er müsse seit Ende November mit der Arbeit pausieren, weil er keinen Impfschutz habe. Er sei sonst im Gefahrguttransport beschäftigt. Nun habe er sich doch impfen lassen. Aber der Impfschutz ist noch nicht vollständig.

„Ich bin zweifach geimpft, aber ich will mich nicht boostern lassen“, erklärt eine Frau mittleren Alters. Sie kommt aus dem medizinischen Bereich. Sie habe fast 30 Jahre auf einer Intensivstation gearbeitet. „Die Bedingungen dort waren schon immer schlecht, das Personal schon immer knapp und es wurden weitere Plätze abgebaut. Es gibt eben Menschen, die haben wahnsinnige Angst an Corona zu erkranken. Und es gibt welche, die haben wahnsinnige Angst vor der Impfung.“

Demo Montagsspaziergang in Delitzsch, Start auf dem Markt Quelle: Wolfgang Sens

Ihre Gruppe erzählt von einer Bekannten, die sich impfen ließ. Ihr sei es schlecht bekommen. Sie sei im Krankenhaus wieder aufgewacht. Nun wolle die Ärztin nicht mehr impfen, aber der Arbeitgeber mache Druck zur Zweitimpfung. „Das bringt Menschen zur Verzweiflung.“

Gegen 19.45 Uhr leert sich der Marktplatz wieder. „Es ist gut, dass hier alles so friedlich geblieben ist“, sagen die Frauen noch.

Von Heike Liesaus