Montessori-Grundschule in Zwochau schafft neue Klassenzimmer

Im südlichen Teil hat alles angefangen. Als sich die Montessori-Grundschule in Zwochau im Jahr 2004 gegründet hat, bezog die Bildungseinrichtung in freier Trägerschaft zuerst den hinteren Teil des Gebäudes an der Leipziger Straße. In den nachfolgenden Jahren ging es mit der Aula und dem Ostteil weiter. Jetzt soll auch der Nordflügel wiederbelebt, sollen bis zu 20 weitere Schüler aufgenommen werden.

Vorstand: „Es soll noch mehr Montessori möglich sein“

Der Nordteil des Gebäudes, das die Schule von der Gemeinde Wiedemar mietet, steht seit mehreren Jahren leer. Vor der erneuten Nutzung müssen die Räume an die aktuellen Brandschutzregeln angepasst werden. Als Matthias Friedel vom Vorstand des Trägervereins durch die Baustelle führt, fehlen Türen, die Decke ist geöffnet, das Dämmmaterial noch gut sichtbar. Bis zum Schuljahr 2022/23 soll alles fertig sein. In den frei werdenden Räumen im Ostteil soll der Hort mehr Platz erhalten. Denn der sei bereits voll, sagt Friedel.

Für die Sanierung hat der Trägerverein eine Förderung über 100 000 Euro bekommen, erklärt der Vorstand. Vieles werde zudem in Eigenleistung umgesetzt. Aktuell reißen die Eltern der Schüler nicht mehr Benötigtes heraus, danach kommen die Handwerker. Es werden unter anderem die Heizung und Innendämmung, die Fußböden und Wandfarben erneuert. Entstehen sollen vier jeweils etwa 50 Quadratmeter große Lernräume, ein Zwischenraum und ein Vorbereitungszimmer.

Grundschule Zwochau will weiter wachsen

„Es soll noch mehr Montessori möglich sein“, sagt Friedel. Dazu werden zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen, an denen Schüler selbstständig, aber dennoch unter Beaufsichtigung lernen können. Ermöglichen sollen das zusätzliche Fenster, die in den Wänden zwischen den einzelnen Klassenzimmern und zwischen den Klassenzimmern und Fluren eingebaut werden.

Die Schule hat eine Zulassung für 80 Schüler und Schülerinnen. Aktuell lernen etwas mehr als 60 Kinder in Zwochau, die aus der Gemeinde Wiedemar, aus Delitzsch und Schkeuditz, aber auch aus Leipzig kommen. Zwei bis drei neue Schüler kommen pro Jahr an die Montessori-Schule. Auch in Zukunft soll es kein ruckartiges Wachstum geben. „Es muss für alle passen“, sagt Friedel.

Von Mathias Schönknecht