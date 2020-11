Motorrad Naujocks erweitert Werkstatt in Delitzsch und stellt sich für die Zukunft auf

Delitzsch

Endlich könne sie dann wieder mehr Zeit in der Werkstatt verbringen, sagt Britta Grönert. Die Chefin des Delitzscher Unternehmens „ Motorrad Naujocks“ wird in den kommenden Wochen ihren Platz im Geschäft öfter verlassen und selbst mehr Reparaturen und Umbauten vornehmen. Aber ihr Platz wird nicht leer bleiben, erklärt die Kfz-Meisterin, die den Betrieb vor mehr als zehn Jahren von ihrem Vater Johannes Naujocks übernommen hat. Ihre Schwester Claudia steigt ein und wird im Laden arbeiten. „Dann sind wir wieder ein halbes Familienunternehmen“, sagt Grönert.

Breitere und schwere Maschinen

Neben der personellen Umstrukturierung geben Naujocks weiter Gas in Richtung Zukunft: Aktuell läuft der Umbau und die Erweiterung der Werkstatt, mit der im Jahr 1989 die Geschichte am heutigen Standort in der Marienstraße 3 begann. Nach einigen baulichen Veränderungen in den zurückliegenden Jahrzehnten soll diese nun von etwa 100 auf 180 Quadratmeter erweitert werden. Dazu würden bereits seit September das frühere Bürogebäude, das alte Carport und die Hofversiegelung abgebrochen, erklärt Grönert.

Anzeige

Lesen Sie auch: Seit 50 Jahren KfZ-Meister – Johannes Naujocks erhält goldenen Meisterbrief

In dem Werkstattgebäude, das ursprünglich als Schmiede errichtet wurde, sollen bis zu fünf und damit zweieinhalb Arbeitsplätze mehr als bisher entstehen. Damit können Abläufe effizienter gestaltet werden, sagt die Inhaberin. Bei größeren Umbauten mussten beispielsweise Fahrzeuge zwischen den einzelnen Arbeitsschritten von den Hebebühnen genommen werden, um Platz für kleinere Reparaturen an anderen Maschinen durchführen zu können. Außerdem könnten dann langfristige Projekte, beispielsweise über die Wintermonate, angeboten werden.

Kundenfahrzeuge erhalten Dach

Zudem seien die Ansprüche gewachsen. Mit den Jahren seien die Motorräder immer breiter und länger geworden. Das in den Jahren 1987 und 1988 als Mopedwerkstatt konzipierte Gebäude komme dadurch allmählich an seine Grenzen. Nach dem Umbau verfüge die Werkstatt dann neben breiteren Hebebühnen auch über eine für Quads, ein neues Büro und Lager. Durch die neue Lüftungsanlage müssten beispielsweise Motorenabstimmungen nicht mehr im Hof, sondern können zur Lärmvermeidung im Inneren stattfinden.

Für Kundenmotorräder wird derzeit zudem ein neues Abstellgebäude errichtet. Sie bekommen ein Dach und müssen nicht mehr im Hof stehen. Bis zu 30 Fahrzeuge sollen darin Platz finden können.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren

Ursprünglich sollte der Umbau in diesem Jahr abgeschlossen sein. Pünktlich zum 40. Geburtstag des Unternehmens. Doch daraus wurde pandemiebedingt ebenso so wenig wie die Feierlichkeiten. „Wenn es wieder möglich ist, feiern wir dann die 40 a,“ sagt Grönert. Sie und das Unternehmen befinden sich im selben Alter.

Von Mathias Schönknecht