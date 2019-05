Delitzsch

Nach einem Motorraddiebstahl in Delitzsch sucht die Polizei Zeugen. Die Yamaha Tracer 900, Baujahr 2017, in der Farbe race-blue verschwand aus einer Garage in der Straße Am Wallgraben. Der Besitzer hatte sein Motorrad dort am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr das letzte Mal gesehen. Das Fehlen der Maschine bemerkte er dann am Mittwochvormittag, als er gegen 11.15 Uhr sein Garagentor prüfte. Er erstattete unverzüglich Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Das Motorrad mit dem amtlichen Kennzeichen KA YZ 70 konnte daraufhin auch gleich zur Fahndung ausgeschrieben werden. Das Motorrad hat laut Polizei einen Zeitwert von etwa 11 000 Euro.

Hinweise gesucht

Der Tank der Yamaha ist blau-, der Rahmen und Motor schwarzfarbig. Am Heck sind Kofferträger befestigt und auf der Scheinwerferverkleidung ist das Wappenzeichen von Korsika aufgeklebt. Zudem verfügte das Motorrad über eine Rucksack-Aufnahme, welche auf dem Tank befestigt war. Der Sattel indes war eine Sonderanfertigung, bestehend aus matt-schwarzem Kunstleder, in das Gelkissen eingearbeitet sind.

Wer Hinweise zum Verbleib der Maschine geben kann, kann sich an das Polizeirevier Delitzsch ( Hallesche Straße 58 in 04509 Delitzsch, Telefon 034202/66 - 100) wenden.

