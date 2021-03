Motorrad samt Ausrüstung aus Garage in Delitzsch entwendet

Delitzsch

Unbekannte hebelten in der Zeit vom 20. Dezember 2020, 10 Uhr, bis zum 13. März 2021, 14.20 Uhr, ein Garagentor in der Benndorfer Landstraß in Delitzsch auf, drangen in die Garage ein und entwendeten in der Folge ein blaues Motorrad der Marke Suzuki GSR 750 A mit dem amtlichen Kennzeichen TDO X 32, eine schwarz-rote Motorradlederkombi sowie einen schwarz-weißen Motorradhelm. Der entstandene Stehlschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schwerem Diebstahl.

Von lvz