Rödgen

Beim Überholen auf der Bundesstraße 184 nahe dem Delitzscher Ortsteil Rödgen ist am Sonntagvormittag ein 48 Jahre alter Motorradfahrer verunglückt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, war der Mann gegen 10.45 Uhr auf der Bundesstraße von Bitterfeld in Richtung Delitzsch unterwegs. Nach dem Passieren des Abzweiges Schenkenberg überholte er zwei Pkw. Der Überholvorgang streckte sich jedoch bis in eine Rechtskurve. Im Auslaufen der Kurve kam der 48-Jährige dann nach links von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Graben, überschlug sich und blieb schließlich auf einem Getreidefeld liegen. Zeugen alarmierten das Rettungswesen und die Polizei. Zudem leistete sie Erste Hilfe.

Mit Rettungshubschrauber in die Klinik

Der Schwerverletzte musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. An dem Motorrad vom Typ Honda entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Es wurde abgeschleppt.

Von lvz