Delitzsch

Ein Motorradfahrer (18, deutsch) fuhr am Sonntag gegen 16.15 Uhr mit einer Kawasaki auf der Straße Beerendorfer Anger in stadteinwärtige Richtung. Im weiteren Verlauf erfasste er einen Fußgänger (38), der sich gerade auf der Fahrbahn befand. Motorradfahrer und Fußgänger kamen dabei zu Fall und wurden leicht verletzt. Das Motorrad wurde in der Folge gegen einen auf dem Gehweg parkenden Audi A3 geschleudert. An dem Motorrad und an dem Pkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde bekannt, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem war das Motorrad nicht zugelassen. Somit wird gegen den 18-Jährigen nicht nur wegen einer fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall sondern auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

