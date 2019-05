Delitzsch

Sowohl Freude als gewisse Erschütterung gehören zur Bilanz der ersten Aufräumaktion in Delitzsch Ost, die Jana Eckert, eine Anwohnerin, organisierte. Mit der Stadtverwaltung war abgesprochen, dass der gesammelte Müll von der Servicegesellschaft Delitzsch (SGD) am Mittag abgeholt wird. Grund zur Freude hatte sie, weil immerhin insgesamt sechs Mitstreiter zusammenkamen.

Nächste Aktion im zweiten Halbjahr

Erschüttert war die Gruppe indessen über das Ausmaß der Müll-Ablagerungen, die sie zwischen den Büschen und Bäumen hinter der Garagenanlage fanden: alte Autoreifen, Dosen, Verpackungen, persönliche Post, Lebensmittel, leere Flaschen. „Weil die Äste einfach zu dicht wuchsen, war es nicht möglich, in jede Ecke zu kommen. Dennoch war der Transporter der SGD gut gefüllt. Diese Aktion wird auf jeden Fall im zweiten Halbjahr wiederholt, um weiteren Unrat hervorzuholen“, erklärt Eckert. „Leute, die ihren Müll illegal in der Natur abladen, gehören härter bestraft. Bei städtischen Grundstücken ist eine häufigere Kontrolle notwendig. Die Mieter oder Pächter der Gebäude oder Garagen auf den städtischen Grundstücken müssen für den Umweltschutz verpflichtet werden“, erklärt sie ihre Wünsche an die Stadt.

Engagement fürs Umfeld

Die Initiatorin freut sich auf der anderen Seite, dass es immer mehr Delitzscher gibt, denen ihre Umgebung nicht egal ist. Sie hatte selbst bei der Aktion in der Innenstadt mitgemacht, um Kontakte zu knüpfen. Sie erinnert aber auch an den Spielplatzpflegetag der Bürgerinitiative Menschenskinder und die Aktion des Heimatverein Döbernitz.

Von Heike Liesaus