Delitzsch

Der Täter als Zeuge? Weil in der Alexander-Puschkin-Straße in Delitzsch hinter einem Imbiss an einem Einkaufsmarkt eine Mülltonne brannte, alarmierte ein Anrufer am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr die Polizei und die Feuerwehr. Wie die Polizei berichtete, löschten die Kameraden der Feuerwehr dann den Brand, damit sich die Flammen nicht ausbreiten. Zudem habe sich herausgestellt, dass der Anrufer, der die Polizei informiert hatte, auch der Zündler war. Da der 19-Jährige offensichtlich an psychischen Problemen litt, sei er vorsorglich in eine Klinik eingewiesen worden. Der junge Mann müsse sich nun wegen Sachbeschädigung durch Brand und Notrufmissbrauch verantworten.

Von lvz