Delitzsch

„Dieses Mal hat es geklappt“, sagt Eveline Erxleben. Die Betreuerin in der Delitzscher Diakonie-Tagespflege hatte sich bereits im vergangenem Jahr um das „Musik-Mix-Mobil“ beworben, das über den Sommer hinweg Hörer in ganz Sachsen besucht. Nun kam MDR Morgenmoderator Silvio Zschage am Kosebruchweg vorbei und sorgte für eine Stunde Wunschmusik.

Betreuerin Eveline Erxleben erklärt die Gründe für die Bewerbung. Quelle: Mathias Schönknecht

Gutes Verhältnis zwischen Tagespflege und Besucher

Die Bewerbung sei in diesem Jahr so gut angekommen, dass die Tagespflege am Kosebruchweg gleich in der engeren Auswahl landete, erzählt Erxleben. In ihrer Begründung, weswegen die Tagespflege prädestiniert für einen Besuch sei, habe sie vom Alltag der 17 Bewohner erzählt, dass alle wie zu einer großen Familie zusammengewachsen sind. Auch die Alterszusammensetzung sei etwas besonderes: Diese reiche vom jüngsten Tagesgast im Alter von 47 Jahren bis zur ältesten Besucherin mit 95. Dementsprechend weit außereinander gehen auch die Vorlieben für verschiedene Interpreten. „Wir lassen die Tagespflegegäste immer mitentscheiden, bei dem, was wir machen wollen“, sagt Yvette Münscher-Paulig, erste Ansprechpartnerin in der Diakonie-Einrichtung am Kosebruchweg. Das Musikmobil kam bei allen gut an.

Moderator Silvio Zschage erfüllt die Musikwünsche der Tagespflege-Besucher. Quelle: Mathias Schönknecht

Es könnte lauter werden

„Es wird gleich noch getanzt“, sagt Erxleben, während sie MDR Morgenmoderator Silvio Zschage die Wunschtitel durchgibt. Zuvor sei mit den Anwohnern im Delitzscher Norden abgesprochen worden, dass es am frühen Nachmittag lauter werden könnte. Kein Problem. „Wir dürfen richtig feiern“, sagt Erxleben. Zu Roger Whittaker „ Albany“ ist es dann soweit, es wird sich im Rhythmus bewegt. Ilse Rößler, 89 Jahre jung, ist eine der ersten auf der Tanzfläche.

Von Mathias Schönknecht